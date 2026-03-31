Nie tylko leki i wyrzeczenia. Dietetyczka: te produkty z Lidla mogą obniżać cholesterol

Wysoki cholesterol to problem, którego nie należy bagatelizować. Z czasem prowadzi do odkładania się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, co znacznie zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Dlatego tak duże znaczenie mają wybory, jakie dokonujemy przy sklepowych półkach, będąc choćby na zakupach w Lidlu. W ofercie sieci znajdziesz produkty, które pomogą ci trzymać lipidy w ryzach. Wiele osób je omija, a to błąd. Dietetyczka Dominika Hatala radzi, co włożyć do koszyka.

Jakie produkty z Lidla pomagają obniżać cholesterol?

Ekspertka poleca oliwę z oliwek extra vergine Monini jako główne źródło tłuszczu. Radzi, by sięgać również po płatki owsiane górskie marki Crownfield, rośliny strączkowe, kasze i pełnoziarniste pieczywo. Do jadłospisu warto włączyć także nabiał – między innymi jogurty naturalne marki Pilos – i tłuste ryby, na przykład łososia. Wszystkie wskazane przez ekspertkę produkty odgrywają ważną rolę w obniżaniu poziomu cholesterolu.

Dostarczają bowiem błonnika i kwasów omega-3. Pierwszy z przywołanych składników wiąże kwasy żółciowe w jelitach. By je uzupełnić, organizm zaczyna zużywać cholesterol z krwi. W efekcie spada poziom LDL. Dodatkowo błonnik spowalnia wchłanianie tłuszczów i cukrów, co pomaga ustabilizować metabolizm. Z kolei kwasy omega-3 obniżają poziom trójglicerydów, wspierają pracę wątroby i mogą poprawiać proporcje między „dobrym” a „złym” cholesterolem. Co ważne, też zwalczają też stany zapalne, a te sprzyjają występowaniu zaburzeń w gospodarce lipidowej.

Czego lepiej unikać przy wysokim cholesterolu?

Nie musisz przeprowadzać rewolucji w codziennej diecie. Ważne natomiast, by niektóre artykuły spożywcze ograniczyć. „Tłuste wędliny, sery żółte, słone przekąski” – wylicza Dominika Hatala w opublikowanym materiale. Niewskazana jest przede wszystkim wysokoprzetworzona żywność z dużą ilością cukru, soli i konserwantów.

