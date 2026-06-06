Ma 46 g białka i mniej tłuszczu niż klasyk. Dietetyczka kupuje je w Biedronce

Dietetyczka Aga Tokarz wybrała się niedawno na zakupy do Biedronki. Natrafiła tam na kilka bardzo ciekawych produktów, które zdecydowanie wyróżniają się na tle konkurencji. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z nich. Chodzi o masło orzechowe, ale w zupełnie innej wersji niż zwykłe. Wiele osób mija je bez zastanowienia. Tymczasem naprawdę warto docenić ten produkt, bo ma świetny skład.

To masło orzechowe z Biedronki to prawdziwa „perełka”

Tym razem uznanie ekspertki zdobyło masło orzechowe w proszku marki Go Active, znane również jako mąka orzechowa. Ma około 70 procent mniej tłuszczu niż jego standardowa wersja. W stugramowej porcji znajduje się tylko 14 g tego składnika i aż 46 g białka. To właśnie wysoka zawartość protein jest jednym z jego największych atutów. Już niewielka ilość zapewnia długie uczucie sytości i zaspokaja apetyt na słodycze. „Taki proszek wystarczy wymieszać z wodą” – podkreśla dietetyczka w opublikowanym nagraniu. Jeśli chcesz, możesz też użyć mleka (około 15 ml płynu na 15 g produktu). Zachowanie wskazanych proporcji pozwoli ci uzyskać gęstą pastę, która idealnie nadaje się do smarowania pieczywa bądź placków, na przykład naleśników. Jedno opakowanie masła orzechowego w proszku o pojemności 200 gramów kosztuje 15,99 zł.

Masło orzechowe w proszku – propozycje wykorzystania

Masło orzechowe w proszku znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Możesz go śmiało wykorzystać nie tylko do robienia past kanapkowych. Doskonale sprawdzi się również jako dodatek do owsianek, koktajli, ciast i deserów. Ma ciekawy, intensywnie orzechowy smak, który świetnie współgra z wieloma różnymi składnikami. Jednocześnie nie podnosi drastycznie kaloryczności całego posiłku. Oczywiście, jeśli nie przesadzisz zbytnio z jego ilością. Stugramowa porcja dostarcza 426 kcal.

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