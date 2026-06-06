Ma 46 g białka i mniej tłuszczu niż klasyk. Dietetyczka kupuje je w Biedronce
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Ma 46 g białka i mniej tłuszczu niż klasyk. Dietetyczka kupuje je w Biedronce

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Kobieta w supermarkecie
Kobieta w supermarkecie Źródło: Freepik
Myślisz, że masło orzechowe to tylko zwykłe smarowidło do pieczywa? Ten produkt cię zaskoczy. Znana ekspertka jest nim zachwycona. Sprawdź dlaczego.

Dietetyczka Aga Tokarz wybrała się niedawno na zakupy do Biedronki. Natrafiła tam na kilka bardzo ciekawych produktów, które zdecydowanie wyróżniają się na tle konkurencji. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z nich. Chodzi o masło orzechowe, ale w zupełnie innej wersji niż zwykłe. Wiele osób mija je bez zastanowienia. Tymczasem naprawdę warto docenić ten produkt, bo ma świetny skład.

To masło orzechowe z Biedronki to prawdziwa „perełka”

Tym razem uznanie ekspertki zdobyło masło orzechowe w proszku marki Go Active, znane również jako mąka orzechowa. Ma około 70 procent mniej tłuszczu niż jego standardowa wersja. W stugramowej porcji znajduje się tylko 14 g tego składnika i aż 46 g białka. To właśnie wysoka zawartość protein jest jednym z jego największych atutów. Już niewielka ilość zapewnia długie uczucie sytości i zaspokaja apetyt na słodycze. „Taki proszek wystarczy wymieszać z wodą” – podkreśla dietetyczka w opublikowanym nagraniu. Jeśli chcesz, możesz też użyć mleka (około 15 ml płynu na 15 g produktu). Zachowanie wskazanych proporcji pozwoli ci uzyskać gęstą pastę, która idealnie nadaje się do smarowania pieczywa bądź placków, na przykład naleśników. Jedno opakowanie masła orzechowego w proszku o pojemności 200 gramów kosztuje 15,99 zł.

Masło orzechowe w proszku – propozycje wykorzystania

Masło orzechowe w proszku znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Możesz go śmiało wykorzystać nie tylko do robienia past kanapkowych. Doskonale sprawdzi się również jako dodatek do owsianek, koktajli, ciast i deserów. Ma ciekawy, intensywnie orzechowy smak, który świetnie współgra z wieloma różnymi składnikami. Jednocześnie nie podnosi drastycznie kaloryczności całego posiłku. Oczywiście, jeśli nie przesadzisz zbytnio z jego ilością. Stugramowa porcja dostarcza 426 kcal.

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Źródło: nutrichef.pl/Instagram