Ma 30 g białka i smakuje jak truskawkowa chmurka. Ten deser zrobisz w 5 minut

Pod koniec maja i w czerwcu trudno oprzeć się truskawkom. Właśnie wtedy zaczyna się sezon na nie. Na straganach i w sklepach pojawiają się świeże, pachnące owoce, które wielu osobom kojarzą się z początkiem lata. Zajadamy się nimi na różne sposoby: prosto z miseczki, z cukrem i śmietaną, w koktajlach, ciastach czy domowych deserach. Soczyste i słodkie truskawki to nie tylko smak dzieciństwa, ale też jeden z najbardziej wyczekiwanych symboli ciepłych, czerwcowych dni.

Błyskawiczna pianka truskawkowa

Moim ulubionym deserem truskawkowym jest lekka pianka. W jednej porcji jest około 30 g białka, a więc naprawdę sporo. Dodatkowo taki deser to solidna dawka witaminy C, polifenoli i wapnia. Proteinowa pianka truskawkowa to świetna propozycja nie tylko dla osób aktywnych fizycznie, ale dla każdego, kto ma ochotę na lekki i smaczny fit deser. Można ją śmiało porównać do zdrowych lodów. Przyjemnie chłodzi i zachwyca kremowym, truskawkowo-mlecznym smakiem.

Przepis: Pianka truskawkowa Ta pianka jest pyszna i bardzo prosta w przygotowaniu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 311 Składniki 300 g truskawek

3 kostki lodu

30 g odżywki białkowej

125 ml mleka

2 łyżeczki erytrolu lub innego słodzika Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWszystkie składniki wrzuć do blendera. Blenduj do uzyskania gładkiej, puszystej konsystencji. Spróbuj i w razie potrzeby dosłodź według własnego gustu. Całość możesz też lekko schłodzić.

Dlaczego warto jeść truskawki?

Nie każdy o tym wie, ale truskawki w 90 procentach składają się z wody, dlatego w tak ciepłe dni, jak teraz w Polsce, warto je jeść. To jednak nie koniec zalet tych owoców.

Przykładowo taka truskawka ważąca 32 g spełnia 25 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C, więc wystarczy zjeść cztery sztuki i dzienne zapotrzebowanie jest spełnione – wyjaśnił dietetyk Damian Parol.

Truskawki są bogate w przeciwutleniacze, zwłaszcza antocyjany i kwas elagowy, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają zdrowie serca. Zawierają też błonnik, który korzystnie wpływa na trawienie, daje uczucie sytości i pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi.

Jak wybrać smaczne truskawki?

Wybierając truskawki, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ich zapach – dojrzałe owoce mają intensywny, słodki aromat wyczuwalny już z daleka. Dobre truskawki powinny być jędrne, soczyste i mieć równomierny czerwony kolor bez dużych białych lub zielonych plam. Ważna jest także szypułka – świeża, zielona i nieprzesuszona świadczy o tym, że owoce zostały niedawno zerwane. Lepiej unikać truskawek miękkich, mokrych, ponieważ szybko się psują i tracą smak. Najsmaczniejsze są zwykle owoce kupowane lokalnie w pełni sezonu – wtedy mają najwięcej naturalnej słodyczy i aromatu.

Czytaj też:

Dietetyk wypatrzył w Biedronce lody na redukcję. Mają 19 g białka i 14 g błonnikaCzytaj też:

Dietetyczka robi sernik baskijski, gdy ciągnie ją do słodyczy. Ma 30 g białka i tylko jedną porcję