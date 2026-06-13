W Żabce jest przycisk, którego prawie nikt nie klika. Pokazuje całą prawdę o pieczywie

Bartłomiej Szkutnik, twórca portalu Fit Recenzje przeanalizował skład pieczywa oferowanego przez Żabkę. Miał ułatwione zadanie, bo skorzystał z funkcji dostępnej w znanej sieci, która pokazuje skład każdego rodzaju pieczywa. „Bułki, chleby, słone i słodkie wypieki, a nawet menu na ciepło. Przy kasie samoobsługowej jest przycisk, którego prawie nikt nie klika, a dzięki niemu możesz sprawdzić na przykład bułkę grahamkę. Szukaj napisu »Wykaz składników«. Klikasz i w sekundę masz pełną listę pieczywa” – stwierdził w opublikowanym nagraniu,

To pieczywo z Żabki poleca ekspert

Specjalista zwrócił uwagę między innymi na bułkę grahamkę XXL. Na korzyść pieczywa przemawia przede prosty skład. Znajdziemy w niej tylko mąkę (graham i pszenną), wodę, drożdże, cukier, sól, olej rzepakowy oraz kwas askorbinowy. Wartość odżywcza pieczywa również prezentuje się całkiem dobrze. Jedna sztuka (80 g) dostarcza ponad 7 gramów białka i przeszło 5 g błonnika. Niewątpliwym atutem bułki jest również stosunkowo niska kaloryczność (183 kcal).Bartłomiej Szkutnik polecił również wysokobiałkowego bajgla. „Ma 271 kalorii, 16,5 g białka i duży dodatek nasion” – zauważył w materiale.

Rola błonnika i białka w codziennej diecie

Białko i błonnik to duet, który wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego. Oba składniki wspierają funkcjonowanie jelit, choć działają nieco inaczej. Proteiny przyspieszają spalanie kalorii. Zmuszają bowiem organizm do wydatkowania większej ilości energii podczas procesów trawiennych. Jednocześnie przedłuża uczucie sytości po posiłku i wspomaga proces regeneracji mięśni po wysiłku. Błonnik – podobnie jak białko – hamuje nadmierny apetyt. Ponadto „odżywia” mikrobiotę. Sprzyja namnażaniu się dobrych bakterii w jelitach. Redukuje stany zapalne tkanek i wzmacnia barierę jelitową. Dlatego warto zadbać o to, by w diecie znalazło się nie tylko dobrej jakości pieczywo, ale też jajka, ryby, warzywa, owoce i nabiał.

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