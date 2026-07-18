Ekspert poleca zamiennik Nutelli z Biedronki. Bez dodatku cukru i oleju palmowego

Standardowe kremy orzechowo-czekoladowe, jakie można znaleźć w sklepach spożywczych i supermarketach, zwykle zawierają mnóstwo „pustych kalorii” i długą listę zbędnych dodatków z utwardzanymi tłuszczami na czele. Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej zdrowszych zamienników kremu typu nutella. Na jedną z takich „perełek” natrafił w Biedronce Bartłomiej Szkutnik, twórca portalu Fit Recenzje, który od lat zachęca Polaków do dokonywania bardziej świadomych zakupów.

Idealny zamiennik Nutelli w Biedronce

Faworytem eksperta okazał się Nuss Milk. Z powodzeniem może zastąpić klasyczne smarowidła. Nie zawiera dodatku cukru ani oleju palmowego, ale na tym lista jego zalet się nie kończy.

Ten krem z Biedronki to najlepiej odwzorowany zamiennik Nutelli. […] Ma 13 procent orzechów blaskowych, ponad 8 procent mleka i 7,5 procent odtłuszczonego kakao. To takie same liczby jak w Nutelli, ale bez 10 łyżeczek cukru w 100 gramach” – podkreśla specjalistka w opublikowanym nagraniu.

Warto pamiętać, że duży udział cukru w codziennej diecie znacznie zwiększa ryzyko wielu różnych problemów zdrowotnych, między innymi insulinooporności, cukrzycy typu 2 czy nadwagi lub otyłości. Wpływa też negatywnie na naczynia krwionośne. Pogarsza kondycję skóry, sprzyja powstawaniu zmarszczek i innych niedoskonałości. „Jeden słoik kosztuje 11,99 zł i jest prawie 5 złotych tańszy od Nutelli” – dodaje ekspert.

Kremy orzechowo-kakaowe w codziennej diecie

Polecany produkt jest zdrowszy niż większość standardowych kremów typu nutella. Nadal dostarcza jednak sporej dawki kalorii. Stugramowa porcja ma aż 540 kcal. Dlatego należy sięgać po niego z umiarem i traktować jedynie jako dodatek do diety, a nie podstawę codziennych posiłków czy deserów. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek.

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