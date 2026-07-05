Nie masło orzechowe. Dietetyczka poleca ten krem z jednym składnikiem

Kremy orzechowe zyskały status produktów kultowych. Problem polega na tym, że pod szyldem „zdrowej żywności” producenci często przemycają utwardzone tłuszcze, niepotrzebne słodziki czy duże ilości białego cukru. Na szczęście na rynku można znaleźć wyjątki od tej reguły. Na jeden z nich zwróciła uwagę dietetyczka kliniczna Paulina Maj. Wypatrzyła go tam, gdzie niewiele osób szuka artykułów spożywczych – w Rossmannie. Zobacz, dlaczego ją zachwycił.

Ten krem z Rossmanna to faworyt dietetyczki

Ekspertka zwróciła szczególną uwagę na pastę pistacjową marki Planta. Jej największym atutem jest prosty, przejrzysty skład. Nie znajdziemy w nim żadnych zbędnych dodatków, emulgatorów czy konserwantów „Sto procent prażonych pistacji bez grama cukru i oleju palmowego” – podkreśla Paulina Maj w opublikowanym nagraniu.

Pistacje wyróżniają się na tle innych orzechów doskonałym profilem odżywczym. Dostarczają organizmowi solidnej porcji białka roślinnego oraz cennego błonnika pokarmowego. Taki zestaw makroskładników skutecznie hamuje apetyt, dzięki czemu już niewielka porcja zapewnia długie uczucie sytości. Wiele osób panicznie obawia się tłuszczu w tego typu kremach. Zupełnie niesłusznie. Znajdziemy tu prozdrowotne nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają pracę układu nerwowego i sercowo-naczyniowego.

Krem pistacjowy w codziennej diecie

Dietetyczka Paulina Maj przyznaje, że polecany krem pistacjowy zagościł w jej kuchni na stałe. Nie oznacza to jednak, że można go jeść bez umiaru. Warto zachować zdrowy rozsądek i włączać ją do jadłospisu w ograniczonych ilościach. Wystarczy niewielka porcja, na przykład łyżeczka dodana do owsianki, jogurtu naturalnego, naleśników, twarogu albo domowego deseru. Dzięki temu łatwiej zaspokoić ochotę na coś słodkiego, a jednocześnie nie przesadzić z kaloriami.

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