Od dziś w Biedronce „3+3 gratis”. Limit dzienny to aż 12 sztuk

Biedronka wkracza w nowy tydzień z przytupem. Mocno „ścina” ceny popularnych artykułów spożywczych. Promocje trwają od poniedziałku do soboty (13-18 lipca 2026 roku). Warto zwrócić szczególną uwagę na te dotyczące kawy i mleka. Wszystkie opisane akcje rabatowe łączy jeden ważny szczegół. By z nich skorzystać, trzeba posiadać kartę lub aplikację lojalnościową. Jeśli o tym zapomnisz, zapłacisz więcej za każdy zakupiony produkt.

Te kawy kupisz ze sporą zniżką

Pierwsza z promocji obejmuje wszystkie rodzaje kawy marki Dallmayr, na przykład Classic Intense czy Home Barista Caffè Crema Dolce. Poszczególne warianty możesz dowolnie mieszać i łączyć w zestawy. Za tańsze spośród wybranych produktów zapłacisz przy kasie mniej niż zwykle. Obniżka sięga aż 70 procent. Uważaj jednak na ograniczenia. Sieć wprowadziła limit dzienny – 4 sztuki kawy na jedno konto Moja Biedronka (w tym dwie z rabatem).

Kawa Cafe d’Or i Nescafé tańsze o kilkanaście złotych

Znacznie mniej wydasz również na kilogramową paczkę ziaren Cafe d’Or Forza. Kosztuje teraz tylko 39,99 zł za sztukę. Obniżka jest spora, bo cena regularna wynosi 53,99 zł. Jest też inna dobra wiadomość. W tym przypadku nie ma mowy o żadnych limitach.

Na spory upust mogą liczyć również miłośnicy kawy rozpuszczalnej Nescafé Classic. Za opakowanie o pojemności 200 gramów zapłacisz jedynie 21,99 zł, czyli 14 złotych mniej niż zwykle. Biedronka ustaliła limit dzienny na poziomie czterech sztuk. Tyle kaw możesz kupić na jedno konto Moja Biedronka w ramach przedstawionej promocji.

Kolejny zakupowy hit w Biedronce

Lubisz latte? Biedronka zorganizowała świetną promocję wszystkie mleka UHT 3,2% sprzedawane w litrowych opakowaniach. Jej zasady są proste – kupujesz sześć produktów, a trzy najtańsze z nich dostaniesz gratis. Limit dzienny to 12 kartonów (w tym 6 opakowań za darmo).

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