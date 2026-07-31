Tylko dzisiaj w Biedronce kawa 1+1 gratis. Limit jest wysoki

Biedronka przygotowała jednodniową promocję na kawę. Przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną jedno z nich otrzymamy gratis. Jest to więc świetna okazja dla tych, którzy piją duże ilości tego napoju. Trzeba jednak pamiętać o limitach, które obowiązują podczas zakupów.

Tania kawa w Biedronce

W piątek (31.07) obowiązuje promocja 1+1 gratis na kawę mieloną Eduscho Family (500 g). Przy zakupie dwóch opakowań cena za jedno wynosi 18,99 zł (czyli 37,98 zł za kilogram). Oferta skierowana jest do posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Regularna cena produktu bez karty bądź po przekroczeniu limitu to 37,99 zł za sztukę (75,98 zł za kilogram), można więc naprawdę sporo zaoszczędzić. W ramach oferty obowiązuje limit dzienny wynoszący maksymalnie 6 sztuk na jedną kartę Moja Biedronka.

Z uwagi na to, że promocja trwa tylko jeden dzień, należy się spieszyć. Jeśli wybierzesz się do sklepu wieczorem, mogą już zostać tylko puste półki. Najlepiej więc zrobić zakupy rano lub wczesnym popołudniem.

Zalety picia kawy

Dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym nagraniu na YouTube przedstawiła korzyści wynikające z picia kawy.

Kawa to nie tylko kofeina. To setki związków aktywnych. A co takiego daje ci kawa? Poprawia koncentrację i czujność. Ma więcej antyoksydantów niż niektóre owoce. Wspiera metabolizm, przyspiesza spalanie i może chronić wątrobę. Dodatkowo w przeglądzie metaanaliz badań obserwacyjnych spożycie kawy było związane z prawdopodobnie niższym ryzykiem cukrzycy typu drugiego oraz chorób układu krążenia – wyjaśniła.

Dietetyczka bazuje na analizie pod tytułem „Coffee, Caffeine, and Health Outcomes: An Umbrella Review”.

Specjalistka podkreśliła jednak, że kawa pita bezpośrednio po obudzeniu na czczo to zły pomysł. Tuż po obudzeniu organizm naturalnie produkuje kortyzol – hormon, który nas budzi.

Jeśli w tym momencie dorzucisz kawę, kortyzol szybuje jeszcze wyżej – powiedziała.

Przed wypiciem kawy radzi więc zaczekać 60–90 minut po przebudzeniu.