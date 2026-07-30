Mylnie uważamy je za najzdrowsze. Dietetyk odradza picie tego popularnego mleka

Mleko to jeden z podstawowych produktów, który znajduje się w lodówkach wielu ludzi. Jest niezwykle uniwersalne. Wykorzystuje się je do przygotowywania śniadań, kawy, deserów, a nawet niektórych potraw. Dla wielu osób to niezbędny składnik, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienne zakupy.

Dietetyk odradza picie tego mleka

Dietetyk Bartek Szemraj opublikował na YouTube nagranie, w którym ocenił mleko 0 proc. tłuszczu. Wyjaśnił on, jak taki produkt działa na poziom glukozy we krwi.

Ja nie jestem fanem picia mleka, a już na pewno nie takiego, które ma właśnie zero czy 1,5 proc. tłuszczu. Ze względu na to, że będzie bardzo mocno podnosiło poziom glukozy – powiedział.

Ekspert zwraca uwagę na zawartość cukru, jednak warto doprecyzować, że cukier zawarty w mleku to laktoza. Choć mleko ma niski indeks glikemiczny, brak tłuszczu sprawia, że szybciej opuszcza żołądek i może powodować silniejszą odpowiedź insulinową.

W 100 ml takiego mleka jest około 5 g cukru, czyli w jednej szklance jest około 15 gramów. Także całkiem sporo – powiedział.

Co więcej, jest to produkt pozbawiony naturalnego tłuszczu, w którym rozpuszczają się kluczowe witaminy (np. A i D). Dla większości zdrowych ludzi mleko 1,5% lub 2% będzie lepszym wyborem ze względu na sytość i smak.

Jakiego mleka jeszcze unikać?

Odradzanymi produktami przez wielu dietetyków są także mleka smakowe, na przykład czekoladowe, truskawkowe czy waniliowe. Owszem, zawierają składniki odżywcze obecne w mleku, takie jak białko czy wapń, jednak są też źródłem dużych ilości cukrów dodanych. Pamiętaj, że regularne spożywanie produktów z dużą zawartością cukru może zwiększać ryzyko nadwagi, próchnicy oraz zaburzeń metabolicznych. Jeśli zależy ci na ciekawym smaku, można wzbogacić mleko świeżymi owocami lub niewielką ilością niesłodzonego kakao.

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