Mylnie uważamy je za najzdrowsze. Dietetyk odradza picie tego popularnego mleka
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Mylnie uważamy je za najzdrowsze. Dietetyk odradza picie tego popularnego mleka

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Mleko
Mleko Źródło: Pixabay / falovelykids
Nie każde mleko będzie równie korzystnym wyborem dla zdrowia. Dietetyk zwraca uwagę, że niektóre jego rodzaje mogą wpływać na poziom glukozy we krwi lub dostarczać sporych ilości cukru.

Mleko to jeden z podstawowych produktów, który znajduje się w lodówkach wielu ludzi. Jest niezwykle uniwersalne. Wykorzystuje się je do przygotowywania śniadań, kawy, deserów, a nawet niektórych potraw. Dla wielu osób to niezbędny składnik, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienne zakupy.

Dietetyk odradza picie tego mleka

Dietetyk Bartek Szemraj opublikował na YouTube nagranie, w którym ocenił mleko 0 proc. tłuszczu. Wyjaśnił on, jak taki produkt działa na poziom glukozy we krwi.

Ja nie jestem fanem picia mleka, a już na pewno nie takiego, które ma właśnie zero czy 1,5 proc. tłuszczu. Ze względu na to, że będzie bardzo mocno podnosiło poziom glukozy – powiedział.

Ekspert zwraca uwagę na zawartość cukru, jednak warto doprecyzować, że cukier zawarty w mleku to laktoza. Choć mleko ma niski indeks glikemiczny, brak tłuszczu sprawia, że szybciej opuszcza żołądek i może powodować silniejszą odpowiedź insulinową.

W 100 ml takiego mleka jest około 5 g cukru, czyli w jednej szklance jest około 15 gramów. Także całkiem sporo – powiedział.

Co więcej, jest to produkt pozbawiony naturalnego tłuszczu, w którym rozpuszczają się kluczowe witaminy (np. A i D). Dla większości zdrowych ludzi mleko 1,5% lub 2% będzie lepszym wyborem ze względu na sytość i smak.

Jakiego mleka jeszcze unikać?

Odradzanymi produktami przez wielu dietetyków są także mleka smakowe, na przykład czekoladowe, truskawkowe czy waniliowe. Owszem, zawierają składniki odżywcze obecne w mleku, takie jak białko czy wapń, jednak są też źródłem dużych ilości cukrów dodanych. Pamiętaj, że regularne spożywanie produktów z dużą zawartością cukru może zwiększać ryzyko nadwagi, próchnicy oraz zaburzeń metabolicznych. Jeśli zależy ci na ciekawym smaku, można wzbogacić mleko świeżymi owocami lub niewielką ilością niesłodzonego kakao.

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Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl