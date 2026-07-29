Zapomnij o mleku. Z tym naleśniki wychodzą tak kremowe, że znikają z talerzy w sekundę

Naleśniki dla większości z nas to danie, które kojarzy się z dzieciństwem. Pamiętam, że gdy w całym domu zaczynało pachnieć tą potrawą, uradowana biegłam do kuchni. Najlepsze robiła zawsze moja babcia i tak zostało do dzisiaj. Po latach dowiedziałam się, co je wyróżniało od innych.

Dodaj to do naleśników

Sekretem mojej babci było to, że do ciasta naleśnikowego dodawała śmietanę zamiast mleka. W efekcie już usmażone naleśniki mają bardziej kremowy smak i delikatniejszą, bogatszą konsystencję. Zawierają też więcej tłuszczu, a dzięki temu ciasto jest bardziej elastyczne. To sprawia, że nie pękają podczas ich składania. Dodatkowo dłużej zachowują świeżość niż te przyrządzone z klasycznego przepisu. Taka wersja jest też wyraźnie bardziej sycąca.

Podczas ich robienia musisz przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim, jeśli nie chcesz, żeby twój pierwszy naleśnik wylądował w koszu, musisz porządnie rozgrzać patelnię. Co więcej, po dodaniu oleju do ciasta nie ma potrzeby za każdym razem natłuszczać patelni. Naleśniki i tak nie będą przywierały. Jeśli chcesz uniknąć ich wysuszenia, gdy będą już usmażone, przykryj je czystą, bawełnianą ściereczką.

Przepis: Naleśniki ze śmietaną Te naleśniki smakują mi 10 razy bardziej niż klasyczne. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 208 w każdej porcji Składniki 150 g kwaśnej śmietany 12–18%

3 jajka

250 ml wody

około 150 g mąki pszennej

2 łyżki cukru lub jasnego syropu

3 łyżki oleju roślinnego Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo miski przełóż śmietanę, wbij jajka, wlej wodę oraz olej. Dodaj mąkę i cukier, a następnie zmiksuj wszystko do uzyskania gładkiego, płynnego ciasta bez grudek. Odstaw je na kilka minut, aby składniki dobrze się połączyły. Smażenie naleśnikówRozgrzej patelnię do naleśników. Przed każdym smażeniem delikatnie zamieszaj ciasto. Wlej niewielką porcję i obracaj patelnią tak, aby masa równomiernie pokryła jej powierzchnię cienką warstwą. Smaż naleśnik przez około minutę z pierwszej strony. Gdy brzegi zaczną się lekko odrywać, przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze około 30 sekund. Powtarzaj, aż wykorzystasz całe ciasto.

Zasady pysznych naleśników – cenne rady

Istotne jest zwracanie uwagi na konsystencję ciasta. Bezpieczniej jest bowiem trzymać się bardziej wodnistej niż gęstej. Jeśli ciasto zrobione według przepisu będzie wydawało się trochę za gęste, dodaj odrobinę więcej wody. Może na to wpływać między innymi temperatura otoczenia, rozmiar jajek czy typ użytej mąki.

Ważne jest też to, żeby ciasto naleśnikowe nie miało grudek. Podczas jego przygotowywania najlepiej wsypać całą porcję mąki do naczynia i powoli wlewać płyn, starannie mieszając. Żeby naleśniki wyszły bardziej puszyste, możesz użyć wody gazowanej. Pamiętaj też, że nie należy przechowywać ciasta na naleśniki w lodówce dłużej niż trzy dni.

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