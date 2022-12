Jak zrobić pieczony schab i pieczoną karkówkę? Dzięki tym trikom wyjdą idealnie

Domowa pieczeń nie ma sobie równych. Przede wszystkim dlatego, że mięso nie zawiera żadnych chemicznych dodatków i to ty decydujesz, jak jest doprawione. Takie mięso można podać do świątecznego obiadu, ale przede wszystkim jest idealne na półmisek mięs jako zimna przekąska. A po świętach? Jeśli cokolwiek zostanie, wykorzystasz takie mięso do zrobienia pysznych kanapek.

Jak wybrać mięso do pieczenia?

Kup mięso o wadze minimum kilograma. Cała karkówka potrafi ważyć niemal trzy kilo – nie bój się tak dużego kawałka mięsa, ale jeśli wiesz, że to dla ciebie zbyt wiele, po prostu kup połowę. Jeśli wybierasz mięso wieprzowe do pieczenia, wszelkie kawałki tłuszczu są w tym przypadku dobre. Do pieczenia nadają się nie tylko karkówka czy schab. Pyszną pieczeń zrobisz także z szynki, łopatki czy boczku. Jeśli kupujesz boczek, który sam w sobie jest tłusty, w tym przypadku wybierz kawałek o mniejszej ilości tłuszczu. Jeśli kupujesz szynkę, idealnie, jeśli uda ci się znaleźć kawałek ze skórą.

Jak przygotować mięso do pieczenia?

Mięso umyj i osusz ręcznikiem. Sekretem dobre pieczeni są przyprawy, choć tu nie ma jednego przepisu na ich idealny zestaw. Poświęć jednak na swoją pieczeń więcej czasu i daj jej poleżeć kilkanaście godzin w lodówce z przyprawami. Po prostu natrzyj mięso przyprawami, zawiń w folię spożywczą i włóż do lodówki (np. na noc).

Jak doprawić schab i karkówkę?

Masz wiele możliwości i możesz skomponować własną mieszankę przypraw do swojej pieczeni. Możesz też skorzystać z naszych podpowiedzi (to proporcje na ok. 1,5 kg mięsa).

Marynata czosnkowa. Weź 3 łyżeczki soli, 2 łyżeczki pieprzu i pół główki czosnku. Rozetrzyj wszystko z odrobiną oleju i dokładnie natrzyj całe mięso.

Marynata majerankowa. 3 łyżeczki soli, łyżeczka pieprzu, 4 łyżki majeranku i oliwa. Wymieszaj oliwę z przyprawami i natrzyj nią dokładnie całe mięso.

Marynata miodowa. 3 łyżeczki soli, łyżka miodu, łyżka musztardy, łyżeczka tymianku. Wymieszaj wszystko i natrzyj mięso.

Do pieczeni śmiało możesz wykorzystać także paprykę, zioła prowansalskie, jałowiec, ziele angielskie, liść laurowy czy kumin. Jeśli masz szynkę ze skórą, natnij ją całą w kratkę i dokładnie natrzyj przyprawami. W wersji świątecznej w nacięcia możesz powtykać goździki.

Co zrobić, żeby pieczony schab nie był suchy?

Przy karkówce, łopatce czy boczku nie jest to największy problem, ale problemem schabu jest to, że jest chudym mięsem i nieumiejętnie przyrządzony po prostu będzie suchy. Są jednak sposoby, aby dodać mu soczystości. Możesz nadziać schab – np. suszonymi śliwkami, albo kawałkami boczku. Aby to zrobić, wystarczy długim nożem zrobić dziurę przez środek kawałka mięsa, a potem upychać w nią śliwki czy kawałki boczku.

Każde z pieczonych mięs wieprzowych można też ponadziewać czosnkiem. Rób nożem dziury w mięsie i wtykaj w nie połówki lub ćwiartki ząbków czosnku. Ten zabieg nada pieczeni wyjątkowego aromatu.

Kiedy do pieczeni użyć sznurka?

Do pieczeni można, ale nie trzeba, użyć sznurka do mięs (można go kupić najczęściej na stoiskach mięsnych). Można też wykorzystać specjalną siatkę do mięs (to prostszy sposób). Chodzi o to, aby nadać mięsu ładny kształt, jest to też pomocne w przypadku mięs takich jak łopatka, które zwykle nie mają regularnego kształtu jak schab czy karkówka. Sznurek lub siatka wędliniarska przydadzą się także w przypadku pieczenia boczku – płaski kawałek mięsa można zwinąć w roladę i związać sznurkiem lub włożyć w siatkę.

Sznurek lub siatkę zakładamy na mięso po zamarynowaniu przyprawami.

Jak upiec schab i karkówkę?

Zamarynowane mięso zawsze najpierw obsmaż z każdej strony na rozgrzanej patelni. Chodzi o to, aby "pozamykać" mięso. To sprawi także, że twoja pieczeń będzie wyjątkowo soczysta.

Jak długo piec mięso? Minimum godzinę w przypadku najmniejszych kawałków. W przypadku dużych kawałków mięsa można się trzymać zasady – godzina na kilogram. Czyli np. ważąca 2,5 kg karkówka powinna spędzić w piekarniku 2,5 godziny. Optymalna temperatura do pieczenia mięsa wieprzowego to 160-180 stopni Celsjusza. Na pierwsze 5-10 minut może być wyższa, nawet ok. 210 stopni Celsjusza.

Aby mięso było soczyste, wykorzystaj rękaw do pieczenia albo dedykowane pieczeniom naczynia: gęsiarkę, garnek rzymski, specjalne brytfanki z pokrywką. Jeśli nie masz folii ani takich naczyń, nic straconego. Ważne jest jednak, aby w trakcie pieczenia co jakiś czas podlewać pieczeń (np. wodą, ale też sokami, które puszcza i które zbierają się na dnie blaszki do pieczenia).

Pieczesz schab i karkówkę? Wykorzystaj te triki

Aby mięso nabrało aromatu i soczystości, możesz wykorzystać te proste sposoby:

Wykorzystaj świeże zioła. Połóż na pieczeni świeże zioła. Idealnie nadają się to tego gałązki tymianku, rozmarynu albo listki szałwii.

Połóż na pieczeni świeże zioła. Idealnie nadają się to tego gałązki tymianku, rozmarynu albo listki szałwii. Podlewaj mięso. Nie bój się dodać płynu podczas pieczenia. Możesz podlewać mięso wodą, ale możesz też wykorzystać inne płyny. Karkówkę można solidnie podlać piwem, a schab cydrem. Płyn paruje podczas pieczenia i dzięki temu mięso nie wysycha.

Nie bój się dodać płynu podczas pieczenia. Możesz podlewać mięso wodą, ale możesz też wykorzystać inne płyny. Karkówkę można solidnie podlać piwem, a schab cydrem. Płyn paruje podczas pieczenia i dzięki temu mięso nie wysycha. Wykorzystaj warzywa i owoce. Obok mięsa połóż ćwiartki cebuli, duże kawałki marchewki, przekrojony na pół cały czosnek, kawałki jabłka lub twardych gruszek. To doda aromatu pieczeni, ale też soczystości. Zestaw jabłka, marchewka i cebula świetnie pasuje do karkówki.

Jak podawać pieczone mięso?

Pieczona wieprzowina zaraz po wyjęciu z piekarnika będzie się bardzo źle kroiła i rozpadała. Dlatego koniecznie daj jej czas. Idealnie, jeśli możesz ją kroić na drugi dzień – wtedy możesz pokroić mięso nawet w bardzo cieniutkie plastry. Jeśli chcesz podać pieczone mięso na ciepło, ostudzoną pieczeń pokrój na grubsze plastry i podgrzej w sosie, który zebrał się na dnie brytfanki.

Jeśli użyłeś do pieczenia sznurka lub siatki wędliniarskiej zdejmij je przed krojeniem.

Czytaj też:

Które frytki są zdrowsze: pieczone czy smażone? Odpowiedź ekspertki zaskakujeCzytaj też:

Ile wynosi czas rozmrażania mięsa? 4 najlepsze sposoby