Co zrobić, żeby schab był nieziemsko miękki i soczysty? Prosty trik, a każdy poprosi o dokładkę

Schab można przygotować na wiele smakowitych sposobów. Jedną z popularnych metod jest pieczenie schabu w piekarniku po wcześniejszym zamarynowaniu. Całym sekretem wspaniałego smaku tej potrawy jest soczystość oraz miękkość mięsa. Zdarza się jednak, że smakuje ono całkiem odwrotnie. Tłumaczymy, co zrobić, żeby temu zapobiec. Ważne jest również, by wybrać odpowiednie mięso – jest to kluczowe dla późniejszego smaku waszej potrawy.

Co zrobić, żeby schab był miękki i soczysty? Prosty patent

Sprawdzonym sposobem na obłędnie soczysty schab jest wcześniejsze nafaszerowanie go suszonymi owocami. Możecie wybrać do tego śliwki lub morele (namoczcie je wcześniej w wodzie). Wilgoć, która jest w nich zawarta, doskonale nawilży mięso. Długim nożem zróbcie dziurę przez środek kawałka mięsa, a następnie „upchnijcie” w nią śliwki lub morele. Dobrze sprawdzi się też kawałek boczku, sery, duszone grzyby lub warzywa. Schab będzie wtedy o wiele smaczniejszy, a przede wszystkim – nie będzie twardy. Co więcej, zyska też aromat produktów znajdujących się wewnątrz niego.

Świetnym sposobem jest też użycie owocu, który idealnie zmiękcza mięso. Chodzi o kiwi – owoc ten zawiera specjalny enzym, który rozkłada białko. Mięso należy obłożyć plasterkami kiwi i poczekać kilka godzin. Możecie użyć też papai, ananasa lub mango – efekt będzie tak samo dobry.

Jaki schab wybrać? Zwróćcie uwagę na te szczegóły

To, jaki będzie wasz schab po upieczeniu, zależy między innymi od tego, czy podczas zakupów wybierzecie odpowiednie mięso. Schab na różnego rodzaju potrawy najlepiej kupować z tzw. lady – czyli taki, który możecie dokładnie obejrzeć. Ważna jest jego barwa, konsystencja, a także ilość tłuszczu. W takiej sytuacji możecie również poprosić obsługę sklepu o dodatkowe informacje o mięsie.

Jaki więc powinien być soczysty schab? Przede wszystkim musi zawierać nieco tłuszczu, a w jego przekroju powinny być też widoczne charakterystyczne przerosty. Tłuszcz powinien mieć biały kolor (unikajcie mięsa pokrytego tłuszczem o żółtawym zabarwieniu). Nie powinien on też wydzielać zapachu, musi być lekko wilgotny i błyszczący. Powinien mieć też intensywną ciemniejszą barwę (w przypadku schabu karkowego) lub być różowy (w przypadku schabu właściwego). Pamiętajcie, że wybór odpowiedniego kawałka mięsa ma duże znaczenie dla finalnego efektu potrawy, którą przygotowujecie.

Jak odpowiednio przygotować schab? Wskazówki

Po wyjęciu schabu z piekarnika zdarza się, że jest on suchy i twardy. Żeby tego uniknąć, warto skorzystać z kilku prostych trików. Aby schab był cudownie soczysty – musicie przed włożeniem do piekarnika lekko obsmażyć mięso. Dzięki temu pod wpływem wysokiej temperatury zewnętrzne pory mięsa zostaną zamknięte, a soki, które znajdują się wewnątrz, nie wyparują podczas dalszej obróbki cieplnej. Mięso należy smażyć na mocno rozgrzanym oleju lub maśle klarowanym przez krótki czas (chodzi jedynie o jego obsmażenie).

Wcześniej jednak należy schab odpowiednio zamarynować przez co najmniej kilka godzin. Podstawą każdej marynaty jest oliwa lub woda. Możecie dodać do niej kawałki czosnku, swoje ulubione przyprawy (na przykład majeranek, ziele angielskie, paprykę) lub skorzystać też z gotowych mieszanek. Koniecznie sprawdźcie też, jak prawidłowo kroić mięso.

Czytaj też:

Jaki jest sekret idealnych kopytek? Wcale nie chodzi o składniki, tylko specjalną metodę ich robieniaCzytaj też:

Żydowska zapiekanka z ziemniaków jest sto razy lepsza od klasycznej. Kugel to moja ulubiona potrawa