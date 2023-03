Dwa pomysły na kawę z pomarańczą. Zapomnisz o gotowych syropach

Dla zdrowia warto sięgać po kawę każdego dnia, a zalecana dawka to trzy filiżanki dziennie. Kawa wydłuża życie i pomaga zachować zdrowie, ale trzeba pamiętać, że najzdrowsza wersja tego napoju to mała czarna. Można jednak przyrządzić smakową kawę bez dodawania sztucznych, gotowych syropów (słodkie syropy to jeden z najbardziej niezdrowych dodatków do kawy).

Czarna kawa z pomarańczą i cynamonem

Wystarczy skórka otarta z 1/4 pomarańczy (sama pomarańczowa część), plasterek pomarańczy, czarna kawa i odrobina cynamonu, który nada kawie słodyczy. Kawę zaparz razem z cynamonem i dodaj pomarańczową skórkę. Po 2 minutach przecedź kawę i podawaj z plasterkiem świeżej pomarańczy.

WAŻNE: najlepiej wykorzystać ekologiczne pomarańcze i zawsze dobrze wyszorować skórkę owoców.

Kawa z mlekiem i pomarańczą

To bardziej deserowa wersja pomarańczowej kawy. Potrzebujesz:

espresso (może być podwójne),

szklankę spienionego mleka,

skórkę otartą z 1/4 pomarańczy,

pół łyżeczki gorzkiego kakao,

1/4 łyżeczki cynamonu,

opcjonalnie: 1-2 łyżeczki cukru.

Kawę wymieszaj ze skórką pomarańczową i cynamonem. Dodaj spienione mleko i udekoruj kakao. Posłodź, jeśli lubisz słodką kawę (cukier można zastąpić syropem daktylowym lub klonowym).

Jak podawać pomarańczową kawę?

Pomarańczowa kawa to doskonały pomysł na popołudniowy deser. W takiej wersji można podać czarną kawę pomarańczową z gałką lodów waniliowych lub waniliowo-pomarańczowych. Mleczną kawę z pomarańczą można udekorować bitą śmietaną i podawać z kawałkami świeżej pomarańczy oraz wiórkami czekolady.

Czytaj też:

Pobudzi i pomoże schudnąć. Jak zrobić kawę z cynamonem?Czytaj też:

Słodzisz kawę? Zamiast cukru wykorzystaj ten zdrowy i smaczny dodatek