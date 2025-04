Ten błąd popełniasz, gotując ziemniaki. Sprawdź, co robić inaczej, a będą o wiele zdrowsze

Ugotowane ziemniaki to jeden z najpopularniejszych dodatków do obiadu w Polsce – prawdziwy kulinarny klasyk. Od lat goszczą na naszych stołach jako obowiązkowy element przy takich daniach, jak schabowy, mielony (ale też inne rodzaje mięs). Doskonale komponują się również z różnego rodzaju sosami. Jest to wręcz niemal „polski klasyk” bez którego wiele osób nie wyobraża sobie porządnego obiadu.

Błąd podczas gotowania ziemniaków

Zawsze ziemniaki gotowałam dokładnie w ten sam sposób jak moja mama i babcia, jednak po latach dowiedziałam się, że nieświadomie popełniam spory błąd. Okazuje się bowiem, że przed ugotowaniem nie powinno się kroić ziemniaków. Należy wrzucać do wody całe bulwy. Dodatkowo nie powinniśmy ich obierać, co dla wielu osób może być sporym zaskoczeniem. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej opublikowało wpis, w którym dietetyczka Małgorzata Mękus zauważyła, że jest to najlepszy sposób gotowania tych warzyw.

Najlepiej gotować lub piec całe bulwy ziemniaków wraz ze skórką, wówczas straty witamin i składników mineralnych są najmniejsze. Jeżeli chcemy obrać ziemniaki, to róbmy to jak najcieniej i wówczas gotujmy je w małej ilości wody, a jeszcze lepiej na parze– wyjaśniła specjalistka.

Jakie właściwości mają ziemniaki?

Ziemniaki są dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który usprawnia trawienie, ale także witamin (głównie witaminy C, B6) oraz minerałów, takich jak magnez i żelazo. Dzięki zawartości potasu (100 g zawiera aż 443 mg), ziemniaki wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Pierwiastek ten reguluje także ciśnienie tętnicze oraz korzystnie wpływa na pracę nerek. Warzywa te zawierają także przeciwutleniacze, które pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Dzięki niskiej zawartości tłuszczu i soli, są również dobrym wyborem dla osób dbających o zdrowie serca.

