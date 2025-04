Nikt nie uwierzy, że te naleśniki powstały bez grama mąki. Sekret? Kuchenna „resztka”

Uwielbiam naleśniki za to, że dają kucharzowi duże pole do popisu. By je zrobić, nie trzeba trzymać się ściśle żadnego konkretnego przepisu. Można śmiało modyfikować bazową recepturę zgodnie z aktualnymi potrzebami i przygotować pyszne placki nawet wtedy, gdy kuchenne szafki świecą pustkami, a w domu brakuje podstawowych produktów spożywczych, na przykład mąki. Ja w takiej sytuacji zwykle sięgam po pewien nieoczywisty „odpadowy” składnik. Każdy ma ten produkt w swojej kuchni, ale mało kto wie, że można go wykorzystać do zrobienia naleśników.

Nietypowy składnik naleśników

Sekretem tych naleśników bez mąki jest czerstwe pieczywo namoczone w mleku. Przygotowanie placków to świetny sposób na wykorzystanie resztek chleba czy bułek, które straciły na świeżości, ale wciąż nadają się do spożycia. Jeśli natomiast zauważysz na nich oznaki zepsucia czy pleśni, wyrzuć całość bez wahania. Pamiętaj, że pozbywanie się wyłącznie brzydko wyglądających kawałków to niewłaściwa praktyka, która przynosi więcej szkody niż pożytku i stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia. Pleśń rozprzestrzenia się bardzo szybko i w krótkim czasie „zajmuje” cały produkt, nawet jeśli nie jest widoczna gołym okiem. Ta zasada dotyczy zresztą nie tylko pieczywa, ale również i innych artykułów spożywczych, na przykład warzyw czy owoców.

Przepis: Naleśniki bez mąki To świetna propozycja zarówno na śniadanie, jak i deser. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 217 w każdej porcji Składniki 100 g czerstwego pieczywa

400 ml mleka

2 jajka Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Namaczanie pieczywaCzerstwe pieczywo zalej mlekiem i odstaw na 10 minut. Łączenie składnikówPo tym czasie zmiel całość w blenderze. Dodaj jajka i ponownie wymieszaj. SmażenieSmaż ciasto na rozgrzanej patelni.

Naleśniki z czerstwym pieczywem – propozycja podania

Naleśniki świetnie smakują zarówno w wersji „na słodko”, jak i „na słono”. Doskonale komponują się z dżemem, konfiturą czy świeżymi owocami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by serwować je także w wytrawnej odsłonie. W roli farszu świetnie sprawdzi się na przykład połączenie żółtego sera, szynki i papryki. Oczywiście to tylko jedna z wielu dostępnych opcji. Możesz sięgnąć również po twaróg czy smażone pieczarki. Wybór dodatków zależy tak naprawdę tylko od indywidualnych preferencji.

