Polacy jedzą go łyżkami, a rujnuje zdrowie i sylwetkę. Sprawdź, czy też popełniasz ten błąd

Często nie zdajemy sobie sprawy, ile chemii i kalorii kryje się w pozornie zwykłych produktach spożywczych. Przetworzona żywność, barwniki, konserwanty czy nadmiar cukru to składniki, które mogą mieć długofalowy, negatywny wpływ na nasze zdrowie. Brak świadomości w tym zakresie sprawia, że sięgamy po rzeczy, które stopniowo obciążają nasz organizm, prowadząc między innymi do problemów z wagą, układem trawiennym czy ogólnym samopoczuciem. Dlatego tak ważne jest, by czytać etykiety i świadomie wybierać to, co trafia na nasz talerz.

Ten produkt w dużych ilościach rujnuje twoje zdrowie

Jednym z przykładów produktów, który Polacy jedzą bardzo dużo nie zdając sobie sprawy z jego kaloryczności, a często też użytych przy jego produkcji konserwantów, jest majonez. Spożywanie go w zbyt dużych ilościach może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, głównie ze względu na jego wysoką kaloryczność i dużą zawartość tłuszczów. Regularne i nadmierne sięganie po ten dodatek może prowadzić do przybierania na wadze, podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi oraz zwiększenia ryzyka chorób serca. Wiele dostępnych w sklepach majonezów zawiera także konserwanty i dodatki, które przy częstym spożyciu mogą dodatkowo obciążać organizm.

Jaki majonez najlepiej wybierać?

Wybierając majonez, warto zwrócić uwagę na jego skład — najlepiej sięgać po taki, który zawiera jak najmniej konserwantów i sztucznych dodatków. Dobry majonez powinien mieć prosty skład: olej roślinny, żółtka jaj, ocet lub sok z cytryny oraz musztardę. Alternatywą dla sklepowego produktu może być wersja domowa, którą można przygotować naprawdę szybko. W ten sposób mamy pełną kontrolę nad smakiem i jakością składników. Koniecznie zobacz, jak przygotować taki domowy majonez.

Dietetyk Michał Wrzosek radzi, by wybierać majonez, który przede wszystkim ma właśnie dobry skład i trochę mniej kalorii, ale to nie wszystko. Istotne jest też, żeby dodawać majonez do zdrowego posiłku (na przykład kanapki z dużą ilością warzyw), ale też „nie szaleć” z jego ilością.

