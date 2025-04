Nie przegap! Masło i mleko „za grosze” w Biedronce. Masz 2 dni, by zaoszczędzić aż 50 zł

Wielkanocne biesiadowanie zwykle mocno uszczupla domowy budżet. Dlatego po świętach zwykle szukamy oszczędności. Mnóstwo okazji do podreperowania rodzinnych finansów daje swoim klientom Biedronka. Sieć mocno obniżyła ceny wielu podstawowych produktów spożywczych. Warto zwrócić szczególną uwagę na masło i mleko. Wydasz bowiem na nie znacznie mniej pieniędzy niż zwykle. W twoim portfelu może zostać nawet ponad 50 złotych.

Jak kupić masło i mleko taniej w Biedronce?

Biedronka przygotowała świetne oferty na produkty marki Mleczna Dolina. Jeśli włożysz do koszyka 3 kostki masła ekstra o łącznej wadze 600 gramów, wtedy za jedną sztukę zapłacisz 4 złote i 99 groszy, czyli 37 procent mniej niż zazwyczaj. Cena regularna wynosi bowiem niespełna 8 złotych.

Możesz też sporo zaoszczędzić na zakupie mleka UHT 3,2%. Dostaniesz je za półdarmo, pod warunkiem że kupisz sześć litrów nabiału. W efekcie na jeden karton wydasz tylko złotówkę i 89 groszy.

Tanie masło i mleko w Biedronce – co jeszcze warto wiedzieć?

Z obniżki mogą skorzystać wyłącznie osoby, które mają specjalną kartę lub aplikację Moja Biedronka. Co więcej, na każdą z przedstawionych ofert sieć nałożyła pewne ograniczenia. Nie możesz nabyć więcej niż 6 opakowań masła i 12 kartonów mleka na jedno konto Moja Biedronka, jeśli chcesz odciążyć domowy budżet. Tyle wynosi limit dzienny. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą lub większą ilość wskazanych produktów, rabat nie zostanie naliczony. Jest jednak też dobra wiadomość. Obie opisane wyżej promocje obowiązują we wtorek i w środę (22-23 kwietnia 2025 roku). Masz więc świetną szansę na zrobienie sporych zapasów. W czasie trwania akcji możesz zaopatrzyć się w 24 litry mleka i zdobyć ponad dwa kilogramy dobrego masła. Zaoszczędzisz przy tym ponad 50 złotych. Warto się pospieszyć, bo istnieje duże ryzyko, że towary zaczną szybko znikać ze sklepowych półek.

