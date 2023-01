Słodzisz kawę? Zamiast cukru wykorzystaj ten zdrowy i smaczny dodatek

Wiele osób zastępuje cukier słodzikami, jednak to rozwiązanie nie dla każdego. Są osoby, które natychmiast wyczuwają charakterystyczny smak innych słodzideł i nie są w stanie wypić napoju. Co zatem dodać do kawy zamiast cukru? Odpowiedź jest prosta: kostkę gorzkiej czekolady.

Jak posłodzić kawę czekoladą?

Aby zrobić kawę z gorzką czekoladą, do gorącego napoju wrzuć kostkę czekolady i zamieszaj napój, aż czekolada całkiem się rozpuści. Ten zabieg doda kawie nie tylko słodyczy, ale i podkręci jej smak. I przede wszystkim, jeśli chcesz ograniczać cukier w diecie, po kawie z kostką gorzkiej czekolady nie musisz mieć wyrzutów sumienia.

Gorzka czekolada (jedzona w umiarkowanych ilościach) pomaga obniżać ciśnienie krwi, ma dobry wpływ na serce i pomaga zapobiegać miażdżycy, redukuje ryzyko wystąpienia cukrzycy i udaru mózgu. Czekolada, co równie ważne, poprawia nastrój i dodaje energii.

A może kawa z czekoladą i cynamonem?

Jeśli kawa z samą czekoladą wydaje ci się wciąż niedostatecznie słodka, spróbuj doprawić ją odrobiną cynamonu. Nie bez powodu mówi się, że to najzdrowszy dodatek do kawy – ale nie chodzi jedynie o prozdrowotne właściwości cynamonu, ale również to, że sam w sobie dodaje potrawom słodyczy, a jego obecność sprawia, że napój wydaje się słodszy.

Czy kawa jest zdrowa?

To zostało udowodnione naukowo: picie umiarkowanych ilości kawy nie szkodzi zdrowiu, a wręcz pomaga je zachować. Badania dowodzą, że napój ten może redukować ryzyko zachorowania na choroby serca, cukrzycę i nowotwory. Według australijskich badań opublikowanych w 2022 roku w European Journal of Preventive Cardiology picie od dwóch do trzech filiżanek kawy dziennie wiąże się z dłuższym życiem i niższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu z unikaniem kawy.

