Tak wykorzystasz nadmiar wędliny po świętach. Już nic nie wyląduje w koszu

Na świątecznym stole wielkanocnym królują żurek z białą kiełbasą, mazurki, jajka w przeróżnych odsłonach oraz inne tradycyjne potrawy. Wśród nich nie może zabraknąć także wędlin – swojskich i aromatycznych, często domowej roboty. Są obowiązkowym elementem świątecznego stołu – najczęściej je się je z chlebem i sałatką jarzynową. Zdarza się jednak. że mimo apetytu i świątecznej atmosfery, po Wielkanocy zostaje nam spory zapas tego produktu.

Jak wykorzystać nadmiar wędliny po świętach?

Nadmiar wędliny po świętach wcale nie musi oznaczać monotonnych kanapek przez kilka dni z rzędu. Można ją z powodzeniem wykorzystać w domowych zapiekankach, dorzucić do jajecznicy lub omletu, albo pokroić w kostkę i dodać do sałatki makaronowej czy warzywnej. Świetnie sprawdzi się też jako farsz do naleśników, podawanych w wersji wytrawnej. Doskonałym pomysłem jest także zrobienie pizzy z szynką i ananasem – ta propozycja z pewnością zachwyci dzieci, które przecież uwielbiają takie dania. Możecie także wykorzystać ją do śniadania lub kolacji, przygotowując twarożek właśnie z resztkami wędlin i warzywami – odpowiednio doprawiony smakuje naprawdę genialnie. Resztki szynki można też wykorzystać do przygotowania kieszonek z ciasta francuskiego właśnie z tym składnikiem, z dodatkiem sera i pieczarek.

Co zrobić, żeby wędlina się nie popsuła?

Aby wędlina po świętach jak najdłużej zachowała świeżość, należy przechowywać ją w odpowiednich warunkach. Najlepiej trzymać ją w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku lub owiniętą w papier – dzięki temu nie wyschnie i nie przesiąknie zapachami innych produktów. Wędliny lepiej nie trzymać w foliowych woreczkach, które sprzyjają gromadzeniu się wilgoci i przyspieszają jej psucie. Jeśli wiadomo, że nie zostanie szybko zjedzona, warto ją podzielić na porcje i zamrozić. Można wtedy sięgnąć po nie, gdy zabraknie pomysłu na szybki obiad.

