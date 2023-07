Jedz taką sałatkę na mocne kości. Sekretem jest dodatek odpowiedniego sera

Ser halloumi jest w Polsce coraz bardziej popularny. I bardzo dobrze, bo jak zwraca uwagę Leszek Wodnicki, jego zaletą są nie tylko walory smakowe, ale też właściwości zdrowotne. Porcja tego sera pokrywa ponad 100 proc. dziennego zapotrzebowania na wapń, co oznacza, że warto go jeść dla zdrowych kości. Jego obecność w diecie to idealna profilaktyka osteoporozy – jednocześnie bardzo przyjemna. – Lekka sałatka z grillowanym serem halloumi was zachwyci – nie ma wątpliwości Leszek Wodnicki.

Jak zrobić sałatkę z serem halloumi?

– Ja często powtarzam na warsztatach, że ser halloumi ze względu na swoje wartości odżywcze śmiało może zastąpić kurczaka. Ten ser można jeść na surowo, ale ja polecam go zgrillować i w takiej właśnie wersji dodajemy go do sałatki. Wystarczy oliwa i ulubione zioła i smażymy go na złoto – mówi Leszek Wodnicki.

Dodatek bakłażana sprawia, że sałatka nabiera jeszcze bardziej śródziemnomorskiego charakteru (solenie i płukanie bakłażana to ważny element przepisu – dzięki temu zabiegowi straci goryczkę). W przepisie jest także wykorzystany gotowy miks sałat. – To nam przyspiesza i ułatwia pracę, a gotowe miksy są naprawdę dobre do takich sałatek – radzi Leszek Wodnicki. Jak dodaje, cichym bohaterem dania jest dressing z soku z cytrusów i miodu. – Do tego świeże maliny i mamy coś wspaniałego, słodycz, kwasowość, lekkość... Gotową sałatkę udekorujcie jadalnymi kwiatami albo listkami, co tylko macie pod ręką i gotowe! – dodaje kucharz.

Przepis: Sałatka z serem halloumi i bakłażanem Letnia sałatka z cytrusowym dressingiem i grillowanymi dodatkami. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki średni bakłażan

opakowanie sera halloumi

opakowania miksu sałat

opakowanie malin

oregano

oliwa

sok z 1/2 pomarańczy

sok z 1/2 cytryny

2 łyżki miodu

sól i pieprz do smaku

liście nasturcji i werbeny cytrynowej do dekoracji Sposób przygotowania Uszykuj składniki Przygotuj bakłażana Usmaż bakłażana Przygotuj ser halloumi Zrób dressing Podaj sałatkę

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.