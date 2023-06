Czy znasz ser halloumi? Jest idealny na lekki lunch lub kolację

Półtwardy, dojrzewający w solance ser halloumi wytwarzany jest od wieków na Cyprze z mleka owczego lub też mieszanki tego mleka z mlekiem krowim i kozim. Warto wiedzieć, że tylko ser pochodzący z tej wyspy, produkowany według tradycyjnych metod, może nosić nazwę halloumi, co zostało potwierdzone przez Komisję Europejską poprzez nadanie mu Chronionej Nazwy Pochodzenia, czyli znaku nadawanego produktom o wyjątkowej jakości, których nazwa wskazuje na miejsce ich pochodzenia. Często do sera dodawane są listki mięty, gdyż ze względu na swoje działanie bakteriobójcze zioło to chroniło w dawniejszych czasach ten produkt przed zepsuciem.

Czy ser halloumi jest zdrowy?

Ser halloumi jest doskonałą opcją dla osób unikających mięsa, gdyż zawiera dużo pełnowartościowego białka (nawet 20 g na 100 g sera). Dzięki temu, jedząc halloumi, dbamy o nasze mięśnie i zachowanie ich w dobrej formie przez długie lata.

Halloumi zawiera minerały cenne dla naszych kości i zębów, takie jak wapń, fosfor i magnez. Dzięki spożywaniu produktów bogatych w te minerały wzmacniamy układ kostny i chronimy organizm przed osteoporozą i złamaniami kości.

Ser ten jest również dobrym źródłem rozpuszczalnych w tłuszczach witamin takich jak A (ważnej dla dobrego wzroku i stanu skóry), D (która szczególnie w połączeniu z wapniem i fosforem jest dobra dla naszych kości), oraz witamin E i K.

Uwaga! Sera halloumi nie powinny spożywać osoby, które cierpią na nietolerancję laktozy. Ze względu na dużą zawartość sodu powinny go również spożywać z umiarem osoby mające problem z nadciśnieniem tętniczym.

Jak jeść halloumi?

Halloumi może być spożywany na zimno, jednak najsmaczniejszy jest pokrojony w plastry i grillowany lub smażony, gdyż pod wpływem temperatury nie rozpuszcza się łatwo, tylko rumieni, zachowując kształt i pyszny, słonawy, a jednocześnie lekko słodki smak przy przyjemnej, lekko twardawej konsystencji. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie sałatki ze świeżych warzyw i sera halloumi, która jest idealna na letni lunch lub kolację, ponieważ połączenie świeżych warzyw i grillowanego sera halloumi stanowi lekki, a zarazem sycący posiłek, po którym długo nie będziemy głodni.

Wypróbuj przepis!

Przepis: Sałatka z grillowanym serem halloumi Zdrowe danie Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 11 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 opakowanie sera halloumi

rukola lub świeży szpinak

pęczek rzodkiewek

2 dymki

2 pomidory

kilka oliwek

garść kaparów

ocet winny lub balsamiczny

oliwa z oliwek

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Rozgrzej patelnię grillową z odrobiną oliwy z oliwekHalloumi pokrój w plastry i ułóż na rozgrzanej patelni grillowej. Jeśli takiej nie masz może być zwykła patelnia. Grilluj lub smaż z dwóch stron, aż ser będzie lekko brązowy. Przygotuj warzywaUmyj dymkę i rzodkiewki, posiekaj. Obierz pomidory ze skóry, pokrój na kawałki. Przygotuj sałatkęNa dużym półmisku wyłóż rukolę lub szpinak, na to krojone pomidory, cebulkę i rzodkiewki. Polej odrobiną octu winnego i oliwy z oliwek. Na warzywach ułóż plastry zgrillowanego sera, posyp garścią oliwek i kaparów, oprósz świeżo zmielonym pieprzem.

