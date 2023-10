Idealnie wilgotny sernik dyniowy. Szef kuchni zdradził nam swój sekret

– Sernik dyniowy z dodatkiem dyni posmakował naszym gościom już w ubiegłym sezonie. Specjalizujemy się w kuchni polskiej, więc to połączenie sernika, który jest jednym z najbardziej popularnych polskich ciast i sezonowej dyni, która idealnie sprawdza się w takiej deserowej wersji – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” Paweł Suchenek.

Jak zrobić sernik dyniowy?

Dynia to bez wątpienia królowa jesieni. – To warzywo o soczystym, delikatnie słodkim miąższu. Ze względu na swój łagodny, nieco neutralny smak, daje w kuchni mnóstwo możliwości. Doskonale komponuje się z wieloma daniami i można ją przyrządzić na różne sposoby – mówi autor przepisu na sernik dyniowy. Charakteru dyni dodają korzenne przyprawy, w tym przypadku aromatyczna przyprawa piernikowa, którą dodajemy do spodu sernika.

W przepisie może zaskoczyć przede wszystkim sposób pieczenia ciasta, ponieważ sernik dyniowy Pawła Suchenka jest pieczony w kąpieli wodnej. Jeżeli nigdy tego nie robiliście, nie zrażajcie się – wbrew pozorom, wcale nie jest to trudne (w przepisie jest szczegółowa instrukcja, jak zabezpieczyć ciasto, aby nie dostała się do niego woda). Po co stosować ten zabieg? – Chodzi nam z jednej strony o to, aby sernik nie wyrósł za mocno, a z drugiej dzięki tej metodzie pieczenia będzie wyjątkowo wilgotny i puszysty – mówi Paweł Suchenek.

Zwraca też uwagę na moment wyjęcia ciasta z piekarnika. Jest ono wówczas wręcz lekko lejące. – Sernik potrzebuje ok. dwóch-trzech godzin w temperaturze pokojowej, aby dobrze ostygnąć i się zestalić – radzi kucharz. Sernik możecie udekorować według własnego uznania. W przepisie to karmel i orzechy, ale nie jest to jedyna możliwość. Świetnie będą też tu pasowały także owoce takie jak figi, mango czy marakuja.

Przepis: Sernik dyniowy Sezonowe ciasto według przepisu Pawła Suchenka, szefa kuchni restauracji Nova Wola w Warszawie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 750 g tłustego twarogu sernikowego

400 g purée z dyni

3 jajka (najlepiej z rolnictwa ekologicznego)

3 żółtka

175 g drobnego cukru

3 łyżki skrobi ziemniaczanej

łyżka mąki pszennej

2 łyżki soku z cytryny

Kruchy spód:

250 g kruchych ciastek

70 g masła

łyżeczka przyprawy do piernika Sposób przygotowania Zrób spód sernikaCiastka pokrusz na drobny „piasek”, dodaj roztopione masło, przyprawę piernikową i wymieszaj. Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia, wsyp do środka pokruszone ciastka i ubij, tak aby spód był zwarty i jednolity. Wstaw do lodówki na godzinę. Zrób sernikową masęWszystkie składniki (w temperaturze pokojowej) zmiksuj na gładką masę i przelej do formy ze schłodzonym już spodem. Upiecz ciasto w kąpieli wodnejSernik piecz w kąpieli wodnej – tortownicę porządnie zabezpiecz z zewnątrz folią aluminiową, aby nie dostała się do niej woda, a następnie ustaw ją na większej blaszce. Do większej blachy nalej wrzącej wody, do ok. połowy wysokości sernika. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni, po czym zmniejsz temperaturę do 150 stopni. Piecz przez ok. 90 minut bez termoobiegu. Udekoruj sernikUpieczonemu sernikowi pozwól ostygnąć (przez ok. 3 godziny) w temperaturze pokojowej. Wierzch udekoruj karmelem i ulubionymi orzechami.

Czytaj też:

To najlepszy makaron z dynią jaki jedliśmy. Przepis jest banalnie prostyCzytaj też:

5 zdrowych przekąsek na Halloween. Na liście bananowe duchy i makaron z oczami