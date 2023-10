Najprostsza wersja szarlotki. Wystarczą tylko dwa składniki

Szarlotka na cieście na francuskim to najszybszy sposób na pyszne ciasto z jabłkami. Tak naprawdę wystarczy, że masz w domu dwa składniki: jabłka i gotowe ciasto francuskie.

Jak zrobić szarlotkę na cieście francuskim?

Ciasto francuskie daje ogromne możliwości: także w przypadku połączenia go z jabłkami. Szarlotkę na cieście francuskim możesz zrobić na wiele sposobów. My proponujemy jeden z najłatwiejszych, gdzie wystarczy pokrojone jabłka ułożyć na cieście wyłożonym na okrągłą blaszkę do tarty. Ciasto można wcześniej posmarować jajkiem wymieszanym z odrobiną mleka, a jabłka posypać cukrem wymieszanym z cynamonem (cukrem cynamonowym). Tak przygotowane ciasto należy upiec według instrukcji podanej na opakowaniu – zwykle wystarczy 25 minut.

Do takiego ciasta możesz też dodać orzechy (wystarczy posypać jabłka posiekanymi orzechami) oraz miód (wymieszaj jabłka z miodem i odrobiną cynamonu przed położeniem na ciasto). Do szarlotki możesz także dodać rodzynki albo suszoną żurawinę. Jeszcze ciepła szarlotka na cieście francuskim doskonale smakuje podana z gałką lodów waniliowych.

Jeśli nie masz foremki do tarty – możesz wykorzystać tak naprawdę każdą inną, ale pamiętaj, że możesz też zrobić miniszarlotki, które można piec niczym ciasteczka na dużej blasze. Mogą to być kieszonki z jabłkami czy jabłkowe ślimaki. Po prostu wystarczy zawijać lub układać kawałki jabłek na małych kawałkach ciasta.

Zawijane ciasto francuskie z jabłkami

Z ciasta francuskiego możesz zrobić też coś w rodzaju strudla z jabłkami (oryginalny strudel robi się z ciasta kruchego). Wówczas przygotuj masę jabłkową: pokrój jabłka w kostkę i wymieszaj z cukrem cynamonowym i wanilią. Zawiń jabłka na kształt strudla w ciasto francuskie i piecz ok. 25-30 minut.

