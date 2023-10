Dodawaj mak nie tylko do ciasta! Jego małe ziarenka to „elektrownia odżywcza”

Nasiona maku wymieniane są obok takich cennych produktów jak chia czy czarny sezam. Agnieszka Maciąg, w swojej książce „Smak wiecznej młodości” opisuje je jako „elektrownie odżywcze”. Istnieje kilka odmian maku. Ta najbardziej znana to mak niebieski, który w istocie jest czarny. Jest też mak biały (spożywamy go często w wyrobach cukierniczych, np. w rogalach marcińskich). Inne rodzaje to mak polny czy lekarski (wykorzystywany do produkcji leków).

Dlaczego warto włączyć mak do diety?

Mak jest bardzo zdrowy, przede wszystkim ze względu na zawartość takich minerałów jak fosfor i żelazo. Ten pierwszy jest ważny w procesie budowy kości i zębów. Natomiast żelazo pomaga m.in. w wytwarzaniu hemoglobiny. Mak jest też skarbnicą wapnia, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania układu kostnego. Niewiele osób wie, że w 100 g maku znajduje się aż 1260 mg tego pierwiastka, podczas gdy dzienne zapotrzebowanie na wapń wynosi 1000 mg. Kolejny atut maku to zawartość witaminy B 6, która odpowiada za sprawne działanie układu nerwowego i krwionośnego, a także wspiera odporność organizmu.

Czy można jeść mak na diecie odchudzającej?

Mak zawiera dużą ilość błonnika, a im więcej tej substancji w diecie, tym lepsza perystaltyka jelit. W związku z tym nawet niewielka ilość maku polecana jest osobom, które chciałyby bardziej uruchomić swój układ trawienny. Spożywanie potraw z makiem usprawnia jego pracę, przyspiesza metabolizm i niweluje zaparcia. Ponadto mak jest źródłem białka, w związku z tym polecany jest osobom na diecie wegańskiej i wegetariańskiej.

Czy mak jest ciężkostrawny?

Wokół maku narosło wiele niesprawiedliwych mitów, jak na przykład ten, że mocno obciąża układ trawienny. Ta opinia związana jest głównie z tym, że potrawy z makiem spożywamy w czasie świąt, kiedy jesteśmy mocno objedzeni. Oczywiście, jeśli zjemy kilka kawałków tłustego makowca, wówczas nasz żołądek i wątroba mocno to odczują. Ale niewielka ilość maku z pewnością nie obciąży naszego układu pokarmowego.

Kto nie powinien jeść maku?

Spożywanie maku może skutkować alergią, która objawia się biegunką, bólami brzucha, wysypką. Czasem wywołuje ból głowy. W związku z tym tego produktu nie powinny jeść dzieci poniżej drugiego roku życia. Starszym dzieciom można podać kawałek makowca i sprawdzić, czy nie występuje u nich reakcja alergiczna.

Ile maku dziennie można zjeść?

Zalecana porcja to jedna łyżeczka maku każdego dnia. Lepiej nie wprowadzać do menu więcej tego produktu, ponieważ jedzony w nadmiarze może nadmiernie obciążyć układ pokarmowy. Z jedzeniem maku powinny uważać osoby, które przyjmują leki, ponieważ możliwe są interakcje między nimi.

Jak rozpoznać świeży mak?

Wybierając mak zwróćmy uwagę na jego zapach i smak. Ten świeży będzie miał charakterystyczny aromat, którego nie da się pomylić z żadnym innym produktem. Mak dobrej jakości nie ma gorzkiego smaku. Dobry produkt mieć lekko słodkawy posmak.

Do czego można dodać mak?

Choć mak kojarzy nam się przede wszystkim z takimi potrawami jak kutia, ciasto makowiec czy pieczywo, można dodawać go również do innych potraw. Świetnym przykładem są ryby (np. pieczony łosoś), sałatki (np. makaronowa), a także dressingi czy owsianka.

