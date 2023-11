Co zrobić, żeby rosół miał ładny kolor? Znamy proste patenty na idealnie złoty rosół

Idealny rosół jest aromatyczny, esencjonalny, klarowny, ale powinien też mieć apetyczny złoty kolor. Są tacy, którzy dodają do rosołu gotowe kostki lub przyprawy w proszku z warzywami, my jednak zdecydowanie odradzamy takie zabiegi. Złoty kolor rosołu można uzyskać w naturalny sposób i nie jest to trudne.

Jak ugotować złoty rosół?

Są trzy składniki rosołu, które sprawią, że będzie mieć piękny, głęboki, złoty kolor. To mięso, cebula i marchew. W przypadku mięsa ważny jest jego rodzaj. Możecie być pewni, że ten gotowany na kurczaku wyjdzie blady, wręcz biały. Dlatego najlepiej gotować rosół z kury lub koguta. Dobrze na kolor rosołu wpływa też dodatek wołowiny.

Opalona nad palnikiem cebula to rosołowy klasyk. Bez niego po prostu nie ma tradycyjnego, dobrego rosołu. Tak przygotowana cebula również wpływa na ładny kolor rosołu. My podpowiadamy jeszcze jeden „cebulowy patent” – dorzuć do rosołu kilka łupin cebuli.

I wreszcie marchewka, obowiązkowy składnik rosołu. Nadaje bulionowi słodyczy, ale to również ona odpowiada za ładny kolor rosołu. Dlatego nie żałujcie marchewki podczas gotowania tradycyjnego rosołu.

Jak uratować blady rosół?

Zrobiliście już rosół i zupa ma nieapetyczny, bladoszary kolor? Nic straconego – nie musicie sięgać po koło ratunkowe w postaci kostek rosołowych. Jest prostszy (i zdrowszy) sposób. Wystarczy dodać do rosołu pół łyżeczki kurkumy. Kurkuma pięknie podkręci kolor. W różnych poradach dotyczących gotowania rosołu można też znaleźć podpowiedź z dodatkiem curry. Owszem – curry również poprawi kolor wywaru, jednak naszym zdaniem to zbyt wyrazista przyprawa, która zmieni smak rosołu. Inny sposób to trik z burakiem. Wystarczy wrzucić do bladego rosołu mały plasterek buraka i zagotować. Rosół nabierze głębokiej i ładnej barwy.

