Dodaj ten nieoczywisty składnik do rosołu. Taki trik stosują najlepsi szefowie kuchni

Rosół, ze swoim głębokim smakiem i bogatym aromatem, to jedna z najpyszniejszych zup. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej niedzielnego obiadu. Każda pani domu ma swój własny, uniwersalny przepis na tę potrawę – często jej smak zmienia ilość dodanych przypraw, jakość produktów. Niektórzy decydują się na nieco więcej kuchennych eksperymentów, inni stawiają w tej kwestii na klasykę. Istnieje jednak trik, który sprawia, że ta zupa jest jeszcze smaczniejsza.

Banalnie prosty trik na pyszny i pożywny rosół

Istnieje składnik, który na pierwszy rzut oka nie jest widoczny w rosole, jednak potrafi cudownie zmienić jego smak oraz konsystencję. Chodzi o dodanie odrobiny octu, by wzbogacić smak zupy. Odpowiedni będzie zarówno ocet spirytusowy, jak i ten z białego wina.

Jak działa ocet dodany do rosołu? Przede wszystkim rozpuszcza tkankę chrzęstną i tkanki łączne, które stanowią element składowy mięsa. W konsekwencji – jego aromat w zupie jest bardziej wyczuwalny, poprawiają się także walory odżywcze rosołu. W ten sposób szybciej powstaje żelatyna, a to sprawia, że zupa jest gęsta i bardziej pożywna.

Ile octu należy dodać do rosołu?

Ocet należy wlać do garnka razem z dodawanym mięsem, warzywami i przyprawami. Musicie jednak bardzo uważać, żeby nie przesadzić z jego ilością. W zupełności wystarczy łyżka tego składnika. W przypadku naprawdę dużego garnka możecie dodać dwie łyżki octu – w takiej sytuacji zacznijcie jednak od mniejszej ilości tego płynu, sprawdzając, czy nie będzie on zbyt wyczuwalny. Chodzi o to, by nie nadać bulionowi octowego smaku. Dodatek ten jest ważny z uwagi na kwas, który rozpuści mięso. Koniecznie sprawdźcie też, jaki błąd podczas gotowania rosołu popełnia wiele osób (i czy jesteście jedną z nich).

Jak zrobić naprawdę smaczny rosół? Porady

Rosół wymaga dość długiego gotowania, aby składniki mogły uwalniać pełnię smaku. Gotujcie więc mięso z kośćmi i warzywa przez długi czas na małym ogniu. Im dłużej gotuje się rosół, tym bardziej intensywny będzie jego smak. Ważne jest również, by użyć kilku rodzajów mięs oraz sporej ilości warzyw. By wzbogacić smak rosołu, użyjcie także różnych ziół, takich jak natka pietruszki, tymianek, rozmaryn czy ziele angielskie i liście laurowe.

Jeśli z kolei chcecie podkręcić smak i kolor rosołu – dodajcie do niego obraną i opaloną nad ogniem cebulę. Ważny jest również wygląd zupy, dlatego sprawdźcie, jakich zasad przestrzegać, by ugotować klarowny rosół. Sposobem na rosół bez szumowin jest także wyjęcie odpowiednio wcześnie mięsa z zamrażalnika (jeśli takiego akurat używacie). Powinno być ono całkowicie rozmrożone.

