Nalewka piernikowa. Domowa i prosta nalewka na Boże Narodzenie

Domowa nalewka piernikowa smakuje czekoladą i pierniczkami. Wystarczy kilka prostych składników i trunek będzie gotowy. Taka nalewka może zagościć na świątecznym stole, ale może też być miłym upominkiem dla bliskiej (dorosłej) osoby. Wystarczy wówczas przelać ją w ładną butelkę i ozdobić – np. pierniczkami (jak na zdjęciu), laskami cynamonu lub innymi świątecznymi dodatkami.

Jak zrobić nalewkę piernikową?

Potrzebujesz tak naprawdę kilku prostych składników. To alkohol, mleko, czekolada, cukier i przyprawa piernikowa. Wybierając czekoladę postaw na taką z dużą zawartością kakao. Zwróć też koniecznie uwagę na skład przyprawy piernikowej, jeśli korzystasz z mieszanki kupionej w sklepie. Wiele takich mieszanek zawiera w składzie mąkę – taka przyprawa nie nadaje się do nalewki. Inne mają w składzie cukier – taka przyprawa będzie dobra, wówczas możesz dać mniej cukru. Możesz także przygotować własną przyprawę piernikową według naszego przepisu.

Do nalewki możesz wykorzystać również inne dodatki. Będzie tu pasować np. skórka otarta z pomarańczy, odrobina rumu lub brandy (podkręcą smak), płatki migdałów (należy je dodać do ciepłego mleka). Gotową nalewkę możesz przecedzić, jeśli zależy ci, aby miała gładką konsystencję, bez wyczuwalnych drobinek przypraw. Do posłodzenia nalewki możesz wykorzystać również cukier trzcinowy. Tak naprawdę ilość cukru jest tu kwestią umowną, jeśli lubisz bardzo słodkie, deserowe nalewki, możesz dodać go nieco więcej, niż w przepisie.

Przepis: Nalewka piernikowa Domowa nalewka o smaku świątecznych pierniczków i czekolady. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 ml wódki

500 ml mleka 3,2%

200 g gorzkiej czekolady

3 łyżeczki przyprawy do piernika

4-5 łyżek cukru Sposób przygotowania Przygotuj nalewkęMleko, czekoladę w kawałkach i przyprawy podgrzewaj na małym ogniu, aż wszystko się rozpuści. Po tym czasie przestudź nieco mleko i dopiero dodaj alkohol. Odstaw nalewkęNalewkę przelej do butelek i odstaw na co najmniej 7 dni.

WAŻNE: nalewki nie należy podawać dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, kobietom w ciąży oraz innym osobom, które z różnych powodów nie mogą spożywać alkoholu. Według Światowej Organizacji Zdrowia nie ma bezpiecznej ilości alkoholu.