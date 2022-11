Przepis na domową przyprawę do pierniczków. Już nigdy nie kupisz gotowej!

Kupna przyprawa piernikowa? Najpierw spójrz na skład. Wiele popularnych mieszanek, obok przypraw, zawiera składniki, które są jedynie wypełniaczami: to najczęściej cukier, ale zdarza się też mąka albo kakao. Możesz szukać na półkach sklepowych dobrej jakości mieszanki, albo zrobić ją sam.

Co jest potrzebne do mieszanki piernikowej?

Do mieszanki piernikowej najlepiej wykorzystać całe przyprawy – wtedy zyskasz najbardziej intensywny aromat. To kora cynamonu, gwiazdki anyżu, ziarenka kardamonu, całe goździki, ziele angielskie, ziarna pieprzu i owoc gałki muszkatołowej. Kup także mielony imbir. Możesz ewentualnie wykorzystać już sproszkowany cynamon (w przepisie są podane proporcje dla kory w całości i mielonego cynamonu).

Ważne: to TWOJA przyprawa piernikowa. Jeśli robisz ją pierwszy raz, skorzystaj z proporcji podanych w naszym sprawdzonym przepisie. Ale te proporcje możesz zmieniać w zależności od swoich upodobań. Możesz dodać odrobinę więcej pieprzu, więcej imbiru czy ziarenek kardamonu. Warto zapisać swoje ulubione proporcje, aby móc odtworzyć swoją idealną mieszankę przy kolejnym podejściu.

Przyprawę możesz zmielić w tradycyjnym lub elektrycznym młynku, blenderze, możesz też rozetrzeć przyprawy na proszek, korzystając z kamiennego moździerza. Przechowuj gotową przyprawę w szczelnym pojemniku.

Do czego używać przyprawy piernikowej?

Przyprawa piernikowa sprawdzi się do tradycyjnych pierniczków, piernika, kruchych ciastek, ale też jako dodatek do innych deserów czy napojów. Przypraw nią ryż zapiekany z jabłkami, dodaj do kawy czy porannej owsianki. Jeśli robisz bezy i chcesz zaskoczyć domowników i gości – dodaj przyprawę do bezowej masy razem z cukrem. Otrzymasz wyjątkowe, aromatyczne, pierniczkowe bezy!

Przepis: Domowa przyprawa do pierników Mieszanka przypraw do pierniczków, napojów i deserów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 10 łyżeczek mielonego cynamonu lub ok. 40 g kawałków kory cynamonowej

3 łyżeczki mielonego imbiru

3 łyżeczki całych goździków

2 łyżeczki ziarenek kardamonu (wyłuskanych ze strączków)

ziarenka z dwóch gwiazdek anyżu (10-12 ziarenek)

2 łyżeczki ziarenek ziela angielskiego

1/2 łyżeczki ziarenek czarnego pieprzu

1 kulka gałki muszkatołowej Sposób przygotowania Zmiel wszystkie przyprawyRozdrobnij wszystkie przyprawy za pomocą młynka, blendera lub moździerza i wymieszaj dokładnie. Trzymaj gotową przyprawę w szczelnym pojemniku.

