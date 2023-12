Znajoma powiedziała mi, jak „podkręcić” śledzie w śmietanie. Z tym dodatkiem smakują obłędnie

Śledzie można przygotowywać na wiele rozmaitych sposobów – w śmietanie, oleju, zalewie octowej, z pomidorami lub rodzynkami. Moim bliskim najbardziej przypadła do gustu pierwsza opcja, zwłaszcza odkąd urozmaiciłam nieco tradycyjny przepis i za namową znajomej zaczęłam dodawać do śledzi jeden nietypowy składnik.

Śledzie w śmietanie z bryndzą – jak je przyrządzić?

Przygotowanie śledzi w śmietanie z bryndzą nie jest skomplikowane. Wystarczy wzbogacić klasyczną recepturę o ser. Ten jeden prosty dodatek zupełnie odmieni smak ryb i sprawi, że zyskają nutę ostrości i pikanterii.

Przepis: Śledzie w śmietanie z bryndzą Ta przekąska podbije podniebienie nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Jest pyszna i prosta w przygotowaniu. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 12 godz. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 1 Składniki 500-600 g filetów śledziowych

200-250 g bryndzy

3-4 ząbki czosnku

szczypta cukru

biały lub czarny pieprz do smaku

2-3 łyżki drobno posiekanego koperku (opcjonalnie)

2 szklanki kwaśnej śmietany Sposób przygotowania Przygotowywanie filetów śledziowychŚledzie musicie wymoczyć, by pozbawić je nadmiaru soli. Możecie użyć do tego zwykłej wody (wtedy cały proces trwa od 12 do 16 godzin). Dobrze sprawdzi się też mleko lub maślanka. Pamiętajcie, by co jakiś czas wymieniać płyn na świeży. Nie zapominajcie też o tym, by sprawdzać stopień słoności ryb. Po wymoczeniu należy je opłukać i pokroić na mniejsze kawałki. Przygotowanie sosu śmietanowegoPrzeciśnijcie czosnek przez praskę i wrzućcie do miski z bryndzą. Wymieszajcie śmietanę z cukrem i dodajcie do sera. Wymieszajcie wszystkie składniki na gładką masę. Odstawcie sos w chłodne miejsce na 20-30 minut, ,by smaki się przegryzły. Przygotowanie śledzi z bryndząZalejcie śledzie przygotowanym sosem. Dodajcie koperek i doprawcie pieprzem. Całość wymieszajcie.

Możecie dowolnie modyfikować zaprezentowany przepis zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Dodać do sosu śmietanowego cebulę, szczypiorek, jabłko, czerwoną paprykę albo skórkę z cytryny. Pamiętajcie jednak, by nie przesadzić z ilością przypraw. Śledzie w śmietanie są już bardzo wyraziste. Nie zapomnijcie też, że ryby i bryndza są już słone. Nie ma więc potrzeby, by używać soli.

Dlaczego warto jeść śledzie?

Śledzie są cennym źródłem wielonienasyconych tłuszczów (Omega-3). Związki te wpływają pozytywnie na pracę całego organizmu. Wykazują działanie kardioprotekcyjne. Zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Mają też właściwości hipotensyjne. Obniżają ciśnienie tętnicze krwi, a w rezultacie chronią przed nadciśnieniem czy udarem.

Śledzie zawierają również antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki, a co za tym idzie zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek i minimalizują ryzyko zachorowania na nowotwory, na przykład raka jelita grubego.

