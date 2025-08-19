Wraca hit z PRL-u! Ten zapomniany napój pomoże ci schudnąć i wyglądać młodziej. Sprawdź!

W PRL-u pili go niemal wszyscy. Z jednego prostego powodu – był niedrogi i łatwo dostępny, w przeciwieństwie do wielu innych towarów, które w czasach „żelaznej kurtyny” stały się dobrem luksusowym. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wielki prozdrowotny potencjał drzemie w tym niepozornym napoju. Dziś możemy czerpać z tych cennych właściwości pełnymi garściami, ale wciąż mało kto wykorzystuje nadarzającą się ku temu okazję. W sklepie wiele osób omija czerwoną herbatę – bo o niej mowa – szerokim łukiem. Nie popełniaj tego błędu i sprawdź, czemu warto włączyć ją do codziennego menu.

Jakie właściwości ma czerwona herbata?

Czerwona herbata jest źródłem polifenoli, które wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Chronią organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Opóźniają procesy starzenia. Zapobiegają uszkodzeniom komórek. Niwelują stany zapalne tkanek, dzięki czemu zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu groźnych schorzeń, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca czy udar mózgu. Odgrywają też – jak dowodzą przeprowadzone badania – ważną rolę w profilaktyce chorób o podłożu nowotworowym. Napój wspomaga również pracę układu pokarmowego, i to na wielu różnych poziomach. Wspiera działanie wątroby, a także ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów (choć sam w sobie nie odchudza). Wspomina o tym dietetyczka Małgorzata Rusek.

W jaki sposób czerwona herbata przyczynia się do obniżenia masy ciała? Zawarte w niej związki zmniejszają powstawanie tkanki tłuszczowej – hamują działanie enzymów odpowiedzialnych za jej syntezę oraz hamują namnażanie komórek tłuszczowych. Zwiększają degradację tkanki tłuszczowej (również poprzez wpływ na aktywność odpowiednich enzymów), wpływają na uczucie sytości i w niewielkim stopniu zwiększają wydatek energetyczny organizmu. Zawarty w herbacie kwas galusowy zmniejsza gromadzenie tkanki tłuszczowej trzewnej (otaczającej narządy wewnętrzne) – czytamy w jednym z wpisów na blogu ekspertki.

Opisywany napój stabilizuje też stężenie glukozy we krwi. W efekcie zapobiega gwałtownym wahaniom poziomu cukru, co zmniejsza ryzyko występowania nagłych napadów głodu i podjadania między posiłkami. Co więcej, dostarcza organizmowi wielu cennych mikroelementów, takich jak na przykład cynk, chrom, miedź, żelazo czy magnez.

Jak pić czerwoną herbatę?

Eksperci zalecają, by pić nie więcej niż trzy filiżanki czerwonej herbaty w ciągu dnia (najlepiej około 30 minut po posiłku). Warto pamiętać, że składniki zawarte w napoju mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Dlatego, jeśli jesteś w trakcie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem, zanim włączysz ją do jadłospisu.

