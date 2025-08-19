Dietetyk podpowiada: nie kupuj tego kalorycznego masła z Lidla! Zobacz, co lepiej wybrać

Masło dla wielu osób jest podstawą codziennej diety. Sięgamy po nie niemal automatycznie, smarując kromkę chleba na śniadanie czy kolację. Trudno wyobrazić sobie, że kanapki nie mają tej „tradycyjnej bazy”. Okazuje się jednak, że warto zastąpić je czymś innym między innymi ze względu na kaloryczność tego produktu. To szczególnie ważne, gdy walczysz z nadprogramowymi kilogramami.

Nie kupuj tego masła w Lidlu

Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu zauważył, że zamiast masła marki „Mlekovita”, które ma aż 746 kcal na 100 g i dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, lepiej wybrać margarynę marki „Smakowita”, która ma mniej tłuszczu i mniej nasyconych kwasów tłuszczowych.

Masło zawiera dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, których nadmiar w diecie może przyczyniać się do zaburzeń lipidowych (np. podwyższonego stężenia cholesterolu LDL), a tym samym zwiększać ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce – powiedziała dietetyczka Kinga Ołdak w rozmowie z „Wprost”.

Czemu lepiej wybrać margarynę niż masło?

Z punktu widzenia współczesnej dietetyki margaryna w większości przypadków jest korzystniejszym wyborem dla zdrowia niż masło. Warto jednak pamiętać, aby wybierać margaryny miękkie/kubkowe (te w pudełkach), a nie margaryny twarde (te w kostkach) – wyjaśniła ekspertka.

Trzeba też pamiętać o tym, że choć większość z nas przyzwyczaiła się już do smarowania pieczywa masłem lub margaryną, warto spróbować także innych opcji. Koniecznie sprawdź też, jakie są najlepsze zamienniki masła z Lidla.

Nie zapominajmy również o innych smarowidłach, np. pastach ze strączków, które są dobrą alternatywą zarówno dla masła, jak i margaryny. Idealnym rozwiązaniem jest także skrapianie pieczywa oliwą z oliwek – wyjaśnia specjalistka.

