Ten minerał pomaga na skurcze? Oto, co mówią eksperci, sprawdź sam! Będziesz zaskoczony

Skurcze mięśni to bolesna dolegliwość, która dopada mnóstwo osób w różnym wieku. Na ogół nie jest groźna, ale potrafi skutecznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Do tej pory wierzono, że w uporaniu się z tą przykrą przypadłością pomóc może popularny suplement diety, po który chętnie sięga wielu Polaków – magnez. Okazuje się jednak, że takie działanie nie znajduje żadnego naukowego potwierdzenia. Popularny mit obala dietetyk dr Paulina Ihnatowicz.

Jaką funkcję magnez pełni w organizmie?

Magnez wspiera prawidłowy przebieg wielu różnych procesów zachodzących w organizmie. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego. Bierze udział w przewodnictwie nerwowym. Uczestniczy w syntezie białek. Reguluje działanie kilkuset różnych enzymów. Wpływa na stężenie glukozy we krwi i wydzielanie insuliny. Wspiera mineralizację kości i odgrywa ważną rolę w profilaktyce osteoporozy. Wspomaga też pracę układu mięśniowego. Dlatego jednym z objawów kojarzonych zwykle z niedoborem magnezu są właśnie skurcze i drżenie mięśni. Nie ma jednak – jak podkreśla dr Paulina Ihnatowicz – naukowych dowodów na to, że suplementacja tego składnika rzeczywiście zmniejsza częstotliwość występowania wspomnianych dolegliwości.

W jednym z przeglądów randomizowanych badań klinicznych oceniano skuteczność suplementacji magnezu na skurcze mięśni. Porównano uzupełnienie magnezu z brakiem leczenie, kontrolą placebo lub inną terapią. Włączono [do analizy – przyp. red] 11 badań, które obejmowały 735 osób, doświadczających skurczów mięśni niezależnie od przyczyny. Jakie były wnioski przeglądu? Suplementacja magnezem prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na zmniejszenie częstotliwości skurczów mięśni – wyjaśnia ekspertka w jednym z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych.

Do podobnych wniosków doszli naukowcy analizujący skuteczność magnezu w niwelowaniu skurczów mięśni, z którymi zmagają się kobiety w ciąży. W ich przypadku suplementacja związku również nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Nie zanotowano żadnej poprawy w zakresie zredukowania częstotliwości występowania przykrych objawów czy czasu ich trwania. Symptomy nie ustąpiły.

Gdzie można znaleźć magnez?

Magnezu dostarcza wiele różnych produktów spożywczych – poczynając od rozmaitych nasion (sezam, pestki dyni etc.), poprzez pełnoziarniste produkty zbożowe, a na orzechach, warzywach czy owocach kończąc. Dobrym źródłem tego pierwiastka jest między innymi kasza gryczana, brązowy ryż, biała fasola, banan czy kakao. Jak wskazują eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej zalecane dzienne spożycie magnezu w przypadku mężczyzn w wieku 31-75 lat wynosi 420 mg. Dobowe zapotrzebowanie kobiet na ten składnik jest nieco niższe i oscyluje na poziomie 320 mg. Wyjątkiem są przyszłe mamy oraz kobiety w okresie laktacji (karmienia piersią).

Czytaj też:

Wraca hit z PRL-u! Ten zapomniany napój pomoże ci schudnąć i wyglądać młodziej. Sprawdź!Czytaj też:

Dietetyk alarmuje: ten nawyk obciąża mózg i odbiera energię. Chodzi o konkretny posiłek