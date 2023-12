Jak upiec boczek w piekarniku? Dzięki tym radom wyjdzie idealny

Boczek to element wieprzowej tuszy, znajdujący się w jej dolnej części. Jest mocno poprzerastany tłuszczem, który podczas pieczenia częściowo się wytapia. Pieczony boczek można jeść na ciepło, ale jest przede wszystkim świetny na kanapki, czy do podania na półmisku wędlin podczas świątecznych przyjęć.

Jak przygotować boczek do pieczenia? Marynaty do boczku

Boczek, podobnie jak inne mięsa do pieczenia, należy wcześniej natrzeć przyprawami. Można to zrobić dzień lub dwa przed samym pieczeniem, wówczas mięso idealnie przejdzie ich smakiem. Do boczku pasują przede wszystkim klasyczne dodatki, takie jak majeranek, czosnek czy kminek. Przyprawy należy wymieszać ze sobą i natrzeć nimi dokładnie mięso z każdej strony. Boczek można piec ze skórą, wówczas dobrze jest ją ponacinać przed natarciem marynatą. Najczęściej jednak piecze się boczek bez skóry. Przykładowe składniki marynaty:

sól (ok. łyżeczki na kilogram mięsa), majeranek, przeciśnięty przez praskę czosnek, liście laurowe (te ostatnie wystarczy ułożyć na mięsie),

sól, papryka ostra, papryka słodka, miód,

sól, papryka ostra, papryka słodka, miód, cynamon, goździki, liście laurowe,

sól, majeranek, kminek (w całości lub roztarty w moździerzu), musztarda.

Do marynaty można dodać odrobinę oleju, ale zwykle nie jest konieczne. Natarte przyprawami mięso najlepiej zawinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki. Ilość przypraw zależy tak naprawdę od indywidualnych upodobań: jeśli kochasz majeranek, nie żałuj go, jeśli lubisz bardziej pikantne mięsa, dodaj więcej ostrej papryki lub wykorzystać ostrą musztardę.

Boczek już po włożeniu do brytfanki można podlać odrobiną wody lub bulionu. Można tu wówczas dodać inne produkty i przyprawy, które wpłyną na jego smak: np. ząbki czosnku, gałązki rozmarynu czy plastry cebuli. Można także dorzucić kilka listków laurowych i kilka kulek ziela angielskiego.

Jak zrobić roladę z boczku?

Popularnym sposobem na pieczenie boczku jest zawinięcie go w charakterystyczną roladę. Wystarczy płat mięsa ciasno zrolować i związać sznurkiem albo włożyć w specjalną siatkę, którą można kupić na większości stoisk mięsnych. Przy rolowaniu boczku do środka można włożyć np. plasterki czosnku, kawałki suszonych śliwek, kapary albo posmarować mięso obficie musztardą lub musztardą wymieszaną z miodem. Można do środka włożyć także plasterki dobrej, wędzonej szynki. Boczek najlepiej zawijać tak, aby bardziej tłusta strona była na wierzchu. Roladę z boczku można dodatkowo obsmażyć z każdej strony na patelni na odrobinie oleju przed samym pieczeniem.

W jakiej temperaturze piec boczek?

Boczek najlepiej piec w temperaturze nie wyższej, niż 175 stopni. Wyższa temperatura może sprawi, że mięso zbyt szybko się przypiecze, będzie suche i straci zbyt dużo na swojej objętości. Sprawdzi się tu zwykłe grzanie góra-dół.

Jak długo piec boczek?

Im większy kawałek boczku, tym dłużej powinien się piec. Można przyjąć zasadę, że kawałek mięsa o wadze 1-1,2 kg potrzebuje godziny i 15 minut. Jeśli pieczesz boczek w odkrytym naczyniu, należy go podczas pieczenia podlewać wodą lub wytopionym tłuszczem. Jeśli pieczesz boczek w naczyniu z pokrywką, można ją zdjąć na ostatnie 15 minut pieczenia i podlać mięso. Wówczas skórka powinna ładnie się zrumienić.

Czy można piec boczek w rękawie?

Boczek można piec w rękawie do pieczenia. Dzięki temu zachowa soczystość, a wytopiony tłuszcz i soki można wykorzystać do zrobienia prostego sosu pieczeniowego (płyn z pieczenia z mięsa należy wymieszać z wodą lub bulionem, w razie potrzeby doprawić solą i zagęścić mąką). Jeśli pieczesz boczek w rękawie, możesz do rękawa włożyć dodatki, które również wpłyną na smak mięsa. Np. kawałki jabłek, marchewkę, cebulę, czosnek albo gałązki rozmarynu. Mięso można podlać odrobiną wody lub bulionu.

Jak podawać pieczony boczek?

Pieczony boczek można podać na wiele sposobów. Można go jeść na gorąco podany jako mięso do obiadu (np. plastry odgrzane w sosie). Pieczony boczek jest idealny jako dodatek do kanapek. Jednak aby móc go kroić w cieńsze plastry, trzeba wystudzić mięso (a najlepiej kroić je na drugi dzień, kiedy już dobrze schłodzi się w lodówce). Resztki pieczonego boczku można zamrozić i wykorzystać przy gotowaniu bigosu. Do pieczonego boczku świetnie pasują musztarda, chrzan czy sosy na bazie żurawiny.

