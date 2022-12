Kupiłeś za dużo ryby? Zrób rybę w zalewie octowej!

Przesadziłeś z ilością karpia na święta? Albo może zostały ci inne ryby? Każdą z nich możesz zachować na dłużej, robiąc rybę w zalewie octowej.

Jak zrobić rybę w zalewie octowej?

Ryby w zalewie octowej to sposób na zachowanie ryb nawet przez kolejne kilka miesięcy. To też znakomity sposób na wykorzystanie ryby, aby zrobić wyjątkowo smaczną przekąskę. Rybę w zalewie robi się łatwo: upraszczając – trzeba rybę upiec lub usmażyć, a następnie zalać zalewą octową. Taką rybę można zapasteryzować lub po prostu wstawić do lodówki, jeśli planujesz ją zjeść szybciej.

Jakie ryby wybrać do zalewy octowej?

Do zalewy octowej można dać dosłownie każdą świeżą rybę, jaką lubisz lub jaką akurat masz w lodówce. Sprawdzą się tu zarówno ryby słodkowodne, jak i morskie. Dla przykładu może to być karp, sandacz, okoń, łosoś, dorsz, śledź czy flądra. Mogą to być zarówno filety, jak i kawałki tuszek (do zalewy można użyć ryb z ośćmi – wówczas wyciąga się je podczas jedzenia).

Jak przygotować rybę do zalewy octowej?

Rybę do zalewy octowej zwykle doprawia się solą i pieprzem i smaży na oleju w panierce z mąki. Jeśli zależy ci na obniżeniu kaloryczności dania, pomiń panierkę, albo upiecz kawałki ryby w piekarniku. Rybę pokrój na kawałki dowolnej wielkości – jeśli chcesz zalać ryby w słoiku, po prostu dostosuj je do wielkości słoika.

Jak zrobić zalewę octową do ryby?

W różnych przepisach znajdziesz różne proporcje octu, wody i cukru. Wszystko zależy od tego, jak mocno octowe smaki lubisz.

Proporcje na delikatną zalewę octową do ryby:

4 szklanki wody

1 szklanka octu (10 proc.)

2-3 łyżki cukru

Proporcje na mocno octową zalewę do ryby:

4 szklanki wody

2 szklanki octu

1 szklanka cukru

Te proporcje można zmieniać w zależności od upodobań. Cukier zawsze nieco łagodzi smak octu (w proporcjach na łagodniejszą zalewę możesz go również dodać więcej, jeśli czujesz, że zalewa jest dla ciebie dalej zbyt intensywna). Po prostu zawsze należy próbować zalewę podczas jej przygotowania.

Do zalewy należy dodać przyprawy: sól, ziele angielskie, pieprz, liść laurowy. Na litr wody może to być:

1/2-1 łyżka soli (im więcej cukru, tym więcej soli)

6-10 kulek ziela angielskiego

6-10 kulek pieprzu (czarnego, ale może też być kolorowy)

3-5 listków laurowych.

Zalewę należy zagotować i najlepiej gorącą zalać ułożone w naczyniu ryby. Tradycyjnie do zalewy dodaje się także cebulę. Trzeba ją pokroić i kilka minut gotować w zalewie. Usmażone lub upieczone ryby należy potem układać w naczyniu lub słoiku warstwami razem z cebulą, a następnie zalać zalewą.

Jak zrobić pomidorową zalewę octową do ryby?

Podstawową wersję zalewy octowej do ryby można modyfikować. Do przechowywania ryby w ten sposób można zrobić zalewy z różnymi dodatkami: np. kawałkami chilli, czerwoną cebulą, marchewką. Jednym z popularniejszych sposobów jest zrobienie zalewy octowej pomidorowej.

Wówczas na 4 szklanki wody należy dodać nie mniej niż 5-6 łyżek koncentratu pomidorowego. Ilość octu zależy od tego, czy chcesz uzyskać łagodną czy intensywną zalewę. Przecier pomidorowy jest kwaśny, możesz więc do takiej zalewy dodać więcej cukru. Jak ją przygotować? W rondlu podsmaż na odrobinie oliwy cebulę, dodaj przecier pomidorowy, przyprawy, a następnie wodę i ocet. Wszystko zagotuj.

Po jakim czasie ryba w zalewie octowej jest gotowa?

Smaki muszą się „przegryźć”, dlatego idealnie, aby ryba w zalewie octowej mogła postać w lodówce kilka dni przed podaniem. Jeden dzień do minimum, aby przekąska była dobra.

Jak długo przechowywać rybę w zalewie octowej?

Rybę w zalewie octowej można zapasteryzować w słoikach i przechowywać kilka miesięcy. Jeśli nie chcesz pasteryzować ryby, można ją przechowywać w lodówce do kilku tygodni.

Do czego podawać rybę w zalewie octowej?

Ryba w zalewie octowej jest doskonałą przekąską imprezową. Można ją także jeść na kanapkach albo w towarzystwie ziemniaków w mundurkach czy pieczonych warzyw. Kawałki ryby w occie można wykorzystać do zrobienia oryginalnych koreczków imprezowych.

