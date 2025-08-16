Te chrupiące fit frytki są lepsze niż ziemniaczane. Możesz jeść je bez wyrzutów sumienia

Moja rodzina uwielbia te nietypowe frytki. Ja zresztą też – nie tylko ze względu na smak. Mają też parę innych zalet. Nie wymagają wiele pracy. Robi się je bardzo szybko z pięciu prostych i łatwo dostępnych składników. W dodatku nie trzeba ich smażyć w głębokim tłuszczu. Dlatego są znacznie zdrowsze niż tradycyjne ziemniaczane przekąski i nie „idą w boczki”. Przepis na frytki w niecodziennej odsłonie znalazłam w sieci. Opublikowała go w mediach społecznościowych Julia Szymura. Od razu podbił moje serce. Jestem pewna, że twoje też skradnie i to już od pierwszego kęsa.

Jak zrobić frytki w wersji „fit”?

Zamień ziemniaki na cukinię. To smaczne warzywo o wielu cennych właściwościach. Jest niskokaloryczne, a jednocześnie obfituje w wiele mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera między innymi magnez, żelazo, potas, a także witaminy (C, A, B etc.). Jeśli chcesz stworzyć dietetyczną przekąskę, pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – nie smaż smakołyków. Upiec je w piekarniku.

Wskazówka: Jeśli chcesz, by frytki z cukinii były jeszcze bardziej chrupiące, wykorzystaj patent, o którym w swoim materiale wspomina dietetyczka Julia Szymura. Nie wyjmuj przekąsek po upieczeniu. Pozostaw je w piekarniku z włączoną funkcją grillowania. Wystarczą 2 lub 3 minuty.

Przepis: Frytki z cukinii Te przysmaki „biją na głowę” tradycyjne ziemniaczane przekąski. Są od nich znacznie zdrowsze. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 137 w każdej porcji Składniki 2 średnie cukinie

2–3 łyżki oliwy z oliwek

4 łyżki startego parmezanu

przyprawy (1 łyżeczka papryki słodkiej, 1 łyżeczka czosnku granulowanego, sól i pieprz do smaku) Dodatkowo: skrobia ziemniaczana do obsypania Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCukinię umyj, osusz i pokrój w paski przypominające frytki. W dużej misce wymieszaj oliwę, przyprawy, a także 2 łyżki parmezanu. Łączenie składnikówDo miski z przyprawami, oliwą i serem, wrzuć cukinię i połącz wszystkie składniki. Każdy kawałek warzywa powinien być dokładnie obtoczony „marynatą” Pieczenie frytekWyłóż blachę papierem do pieczenia. Następnie poukładaj na niej kawałki cukinii (w jednej warstwie). Posyp warzywa resztką parmezanu i skrobią. Piecz frytki w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez 20–25 minut, aż będą złociste i chrupiące.

Z czym podawać chrupiące frytki z cukinii?

Frytki najlepiej smakują od razu po upieczeniu. Możesz serwować je na rozmaite sposoby. Świetnie łączą się z wieloma składnikami. Doskonale współgrają między innymi z sosem jogurtowym, koperkowym czy czosnkowym. Tworzą też wspaniały „duet” z guacamole, czyli salsą przygotowaną na bazie dojrzałego awokado. Jeśli wolisz bardziej tradycyjne dodatki, sięgnij po ketchup lub majonez. Pamiętaj, by wybierać produkty bez aromatów, barwników, konserwantów czy zagęszczaczy. Postaw na te o naturalnym prostym składzie z niewielką ilością soli i cukru.

