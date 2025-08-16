Te chrupiące fit frytki są lepsze niż ziemniaczane. Możesz jeść je bez wyrzutów sumienia
Przepisy

Te chrupiące fit frytki są lepsze niż ziemniaczane. Możesz jeść je bez wyrzutów sumienia

Dodano: 
Frytki z cukinii
Frytki z cukinii Źródło: Shutterstock / from my point of view
Frytki to jedna z tych przekąsek, której moi bliscy nie potrafią się oprzeć, zwłaszcza gdy robię ją z warzywa innego niż ziemniaki. Latem stawiam na tani sezonowy produkt. Dzięki niemu smakołyki są zdrowsze i mniej pracochłonne. Zobacz, w czym tkwi ich sekret.

Moja rodzina uwielbia te nietypowe frytki. Ja zresztą też – nie tylko ze względu na smak. Mają też parę innych zalet. Nie wymagają wiele pracy. Robi się je bardzo szybko z pięciu prostych i łatwo dostępnych składników. W dodatku nie trzeba ich smażyć w głębokim tłuszczu. Dlatego są znacznie zdrowsze niż tradycyjne ziemniaczane przekąski i nie „idą w boczki”. Przepis na frytki w niecodziennej odsłonie znalazłam w sieci. Opublikowała go w mediach społecznościowych Julia Szymura. Od razu podbił moje serce. Jestem pewna, że twoje też skradnie i to już od pierwszego kęsa.

Jak zrobić frytki w wersji „fit”?

Zamień ziemniaki na cukinię. To smaczne warzywo o wielu cennych właściwościach. Jest niskokaloryczne, a jednocześnie obfituje w wiele mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera między innymi magnez, żelazo, potas, a także witaminy (C, A, B etc.). Jeśli chcesz stworzyć dietetyczną przekąskę, pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – nie smaż smakołyków. Upiec je w piekarniku.

Wskazówka: Jeśli chcesz, by frytki z cukinii były jeszcze bardziej chrupiące, wykorzystaj patent, o którym w swoim materiale wspomina dietetyczka Julia Szymura. Nie wyjmuj przekąsek po upieczeniu. Pozostaw je w piekarniku z włączoną funkcją grillowania. Wystarczą 2 lub 3 minuty.

Przepis: Frytki z cukinii

Te przysmaki „biją na głowę” tradycyjne ziemniaczane przekąski. Są od nich znacznie zdrowsze.

Kategoria
Przekąska
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
137 w każdej porcji

Składniki

  • 2 średnie cukinie
  • 2–3 łyżki oliwy z oliwek
  • 4 łyżki startego parmezanu
  • przyprawy (1 łyżeczka papryki słodkiej, 1 łyżeczka czosnku granulowanego, sól i pieprz do smaku)

Dodatkowo:

  • skrobia ziemniaczana do obsypania

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówCukinię umyj, osusz i pokrój w paski przypominające frytki. W dużej misce wymieszaj oliwę, przyprawy, a także 2 łyżki parmezanu.
  2. Łączenie składnikówDo miski z przyprawami, oliwą i serem, wrzuć cukinię i połącz wszystkie składniki. Każdy kawałek warzywa powinien być dokładnie obtoczony „marynatą”
  3. Pieczenie frytekWyłóż blachę papierem do pieczenia. Następnie poukładaj na niej kawałki cukinii (w jednej warstwie). Posyp warzywa resztką parmezanu i skrobią. Piecz frytki w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez 20–25 minut, aż będą złociste i chrupiące.

Z czym podawać chrupiące frytki z cukinii?

Frytki najlepiej smakują od razu po upieczeniu. Możesz serwować je na rozmaite sposoby. Świetnie łączą się z wieloma składnikami. Doskonale współgrają między innymi z sosem jogurtowym, koperkowym czy czosnkowym. Tworzą też wspaniały „duet” z guacamole, czyli salsą przygotowaną na bazie dojrzałego awokado. Jeśli wolisz bardziej tradycyjne dodatki, sięgnij po ketchup lub majonez. Pamiętaj, by wybierać produkty bez aromatów, barwników, konserwantów czy zagęszczaczy. Postaw na te o naturalnym prostym składzie z niewielką ilością soli i cukru.

Opracowała:
Źródło: Julia Szymura/Instagram, WPROST