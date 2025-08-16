Te chrupiące fit frytki są lepsze niż ziemniaczane. Możesz jeść je bez wyrzutów sumienia

Moja rodzina uwielbia te nietypowe frytki. Ja zresztą też – nie tylko ze względu na smak. Mają też parę innych zalet. Nie wymagają wiele pracy. Robi się je bardzo szybko z pięciu prostych i łatwo dostępnych składników. W dodatku nie trzeba ich smażyć w głębokim tłuszczu. Dlatego są znacznie zdrowsze niż tradycyjne ziemniaczane przekąski i nie „idą w boczki”. Przepis na frytki w niecodziennej odsłonie znalazłam w sieci. Opublikowała go w mediach społecznościowych Julia Szymura. Od razu podbił moje serce. Jestem pewna, że twoje też skradnie i to już od pierwszego kęsa.
Jak zrobić frytki w wersji „fit”?
Zamień ziemniaki na cukinię. To smaczne warzywo o wielu cennych właściwościach. Jest niskokaloryczne, a jednocześnie obfituje w wiele mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera między innymi magnez, żelazo, potas, a także witaminy (C, A, B etc.). Jeśli chcesz stworzyć dietetyczną przekąskę, pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – nie smaż smakołyków. Upiec je w piekarniku.
Wskazówka: Jeśli chcesz, by frytki z cukinii były jeszcze bardziej chrupiące, wykorzystaj patent, o którym w swoim materiale wspomina dietetyczka Julia Szymura. Nie wyjmuj przekąsek po upieczeniu. Pozostaw je w piekarniku z włączoną funkcją grillowania. Wystarczą 2 lub 3 minuty.
Przepis: Frytki z cukinii
Te przysmaki „biją na głowę” tradycyjne ziemniaczane przekąski. Są od nich znacznie zdrowsze.
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 137 w każdej porcji
Składniki
- 2 średnie cukinie
- 2–3 łyżki oliwy z oliwek
- 4 łyżki startego parmezanu
- przyprawy (1 łyżeczka papryki słodkiej, 1 łyżeczka czosnku granulowanego, sól i pieprz do smaku)
Dodatkowo:
- skrobia ziemniaczana do obsypania
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówCukinię umyj, osusz i pokrój w paski przypominające frytki. W dużej misce wymieszaj oliwę, przyprawy, a także 2 łyżki parmezanu.
- Łączenie składnikówDo miski z przyprawami, oliwą i serem, wrzuć cukinię i połącz wszystkie składniki. Każdy kawałek warzywa powinien być dokładnie obtoczony „marynatą”
- Pieczenie frytekWyłóż blachę papierem do pieczenia. Następnie poukładaj na niej kawałki cukinii (w jednej warstwie). Posyp warzywa resztką parmezanu i skrobią. Piecz frytki w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez 20–25 minut, aż będą złociste i chrupiące.
Z czym podawać chrupiące frytki z cukinii?
Frytki najlepiej smakują od razu po upieczeniu. Możesz serwować je na rozmaite sposoby. Świetnie łączą się z wieloma składnikami. Doskonale współgrają między innymi z sosem jogurtowym, koperkowym czy czosnkowym. Tworzą też wspaniały „duet” z guacamole, czyli salsą przygotowaną na bazie dojrzałego awokado. Jeśli wolisz bardziej tradycyjne dodatki, sięgnij po ketchup lub majonez. Pamiętaj, by wybierać produkty bez aromatów, barwników, konserwantów czy zagęszczaczy. Postaw na te o naturalnym prostym składzie z niewielką ilością soli i cukru.
