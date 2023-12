Jak upiec karpia w piekarniku? Stosuję te wskazówki i zawsze wychodzi pyszny

Karp to typowa potrawa, która gości na świątecznym stole. Można go przygotować na bardzo wiele sposobów. Niektórzy podają go usmażonego, inni z kolei są miłośnikami karpia w galarecie czy karpia po żydowsku. Ryba ta wspaniale smakuje również upieczona w piekarniku. Jeśli więc nigdy wcześniej nie próbowaliście przygotowywać karpia właśnie w ten sposób – koniecznie zróbcie to podczas tegorocznych przygotowań świątecznych. Wcześniej warto sprawdzić, co zrobić, żeby karp nie „śmierdział mułem”.

Jak upiec karpia w piekarniku? Podstawowe zasady

Jeśli macie dość tradycyjnego smażenie ryby na patelni – upieczcie karpia w piekarniku. Ta metoda ma wiele zalet – danie będzie pyszne, ale też zdrowsze. Dodatkowo ominie was stanie i pilnowanie smażącego się karpia i ewentualny bałagan w waszej kuchni. Zanim przystąpicie do pieczenia tej rybki – należy ją odpowiednio przygotować. Przede wszystkim najpierw musicie umyć rybę, a następnie osuszyć ją ręcznikiem papierowym.

Przed pieczeniem karpia istotne jest również, żeby naciąć go w kilku miejscach – dzięki temu ryba upiecze się równomiernie. Zanim włożycie karpia do piekarnika pamiętajcie też o tym, by oprószyć go solą i pieprzem oraz polać sokiem z cytryny (nada mu to wyjątkowego smaku). Możecie również posypać go posiekanym czosnkiem. Gdy karp będzie już odpowiednio przygotowany – rozpocznijcie pieczenie tej ryby. Nagrzejcie piekarnik do 180 stopni Celsjusza. W tym czasie nasmarujcie blaszkę (lub inne naczynie) olejem lub masłem i połóżcie w niej karpia. Czas pieczenia zależy od wielkości ryby, jednak zazwyczaj wynosi około 30-40 minut.

Pieczenie karpia w piekarniku – o czym należy pamiętać?

Największą zaletą przygotowywania karpia w ten sposób jest delikatnie przypieczona skórka. Musicie jednak uważać, by ryba nie była „przesuszona”. Dobrym sposobem jest użycie folii aluminiowej podczas pieczenia, aby zabezpieczyć ją przed utratą wilgoci. W trakcie pieczenia karp może być też przykryty nakryciem od naczynia żaroodpornego lub przykrywką od brytfanki. Około 10 minut przed wyjęciem karpia z piekarnika zdejmijcie pokrywkę lub folię, by ryba mogła się delikatnie zarumienić.

Jeśli na drugi dzień będziecie chcieli odgrzać karpia – również wykorzystajcie do tego piekarnik. W ten sposób ryba zachowa swoją soczystość i wspaniały smak.

Z jakimi dodatkami upiec karpia?

Karpia możecie piec z różnego rodzaju dodatkami. Dobrze sprawdzą się zioła, takie jak na przykład majeranek czy liście laurowe. Smak dania wzbogaci też rozmaryn, tymianek i natka pietruszki. Śmiało możecie dodać też warzywa. Z karpiem dobrze będzie się komponować marchew, cebula oraz seler – nadadzą potrawie głębi smaku i aromatu.

Karpia można też przygotować w marynacie z oliwy, przypraw i ziół. Dzięki temu mięso nabierze intensywnego smaku i będzie wspaniale soczyste. Niezaprzeczalnym hitem są także dodatki w postaci orzechów, migdałów czy rodzynek, które nadadzą potrawie ciekawej tekstury oraz słodkiego posmaku.

