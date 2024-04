Najprostsza marynata do mięsa na grilla, robię ją w 3 minuty. Koleżanki prawie wyrywały sobie przepis

Niebawem zaczyna się sezon grillowy, a to oznacza czas na świeżym powietrzu w gronie znajomych, ale przede wszystkim pyszne jedzenie z grilla. Soczyste kawałki mięsa to główna atrakcja, ale świetnie smakują też grillowane warzywa, a nawet owoce. Poza tradycyjnymi kiełbaskami pieczemy na grillu też różne rodzaje mięsa. Ważne jest, by było ono odpowiednio zamarynowane. Podpowiadamy, co zrobić, by wydobyć z niego pełnie smaku. Przepis jest naprawdę szybki i bardzo prosty.

Jak zrobić doskonałą marynatę do mięsa z grilla? Szybki przepis

Zazwyczaj robienie marynaty do mięsa na grilla wydaje się skomplikowane. Zupełnie inaczej jest z poniższym przepisem – musicie tylko połączyć dwa składniki i dodać swoje ulubione przyprawy. Dobrze sprawdzi się na przykład oregano, tymianek, czosnek, ale też sproszkowana papryka. Nie możecie zapomnieć oczywiście również o soli i pieprzu.

Przepis: Marynata majonezowo-ketchupowa Ta marynata zasmakuje naprawdę każdemu, koniecznie spróbujcie ją przygotować Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 6 łyżek ketchupu

3 łyżki majonezu

pieprz kolorowy

sól

czosnek suszony

papryka ostra mielona

chili Sposób przygotowania Mieszanie składnikówUmieśćcie w misce wszystkie składniki i porządnie je wymieszajcie. Możecie dodać nieco więcej swoich ulubionych przypraw. Marynowanie mięsaUmyjcie i osuszcie mięso, a następnie włóżcie je do marynaty. Przechowujcie całość w lodówce najlepiej przez całą noc.

Pamiętajcie, żeby podczas robienia tej marynaty próbować jej smaku. Odpowiednie dopasowanie ilości przypraw, ziół pozwoli wam osiągnąć idealny balans smakowy. Nie ryzykujecie wtedy też, że marynata może okazać się na przykład zbyt ostra lub któraś z przypraw będzie się „wybijać” z niej zbyt intensywnie.

Jak odpowiednio marynować mięso na grilla? Najważniejsze zasady

Pamiętajcie, że marynatę należy przygotować odpowiednio wcześnie – najlepiej dzień przed planowanym grillowaniem. Włóżcie do niej mięso i trzymajcie w tym czasie w lodówce. Po takiej nocy marynata idealnie się „przegryzie”. Obowiązuje tutaj zasada, że im mięso będzie dłużej marynowane, tym będzie smaczniejsze (oczywiście bez skrajności). Będziecie mieć wtedy też pewność, że marynata została odpowiednio wchłonięta. Zadbajcie też o to, by mięso w całości było pokryte marynatą. Jeśli mięso będzie pokrojone na dość cienkie kawałki, to uda wam się uzyskać naprawdę wyrazisty smak. Z kolei jeśli przygotowujecie grube kawałki mięsa – ponakłuwajcie je jeszcze przed marynowaniem (wtedy marynata bez problemu będzie mogła wniknąć w ich głąb).

Jak przyspieszyć marynowanie mięsa?

Jeśli zbyt późno przypomnieliście sobie, że musicie zamarynować mięso – nic straconego. Możecie wykorzystać sprytny patent, by zrobić to w naprawdę ekspresowym tempie. Mięso w ten sposób będzie gotowe już w 15 minut. Wystarczy, że wrzucicie do woreczka swoje ulubione przyprawy i wlejecie odrobinę octu. Do takiej mieszanki włóżcie mięso, a całość schowajcie do lodówki na kilkanaście minut. Po tym czasie możecie położyć już mięso na grilla – będzie ono pełne aromatu. Jeśli macie jednak nieco więcej czasu, trzymajcie mięso w takiej marynacie przez jakieś 2-3 godzin, dzięki czemu jego smak będzie intensywniejszy.

