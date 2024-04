Grillowany ananas z miodem i szczyptą tej przyprawy to obłęd. Podaję go, gdy goście mają dość kiełbaski

Pogoda rozpieszcza nas coraz bardziej, a to oznacza jedno: początek sezonu grillowego. Jest to nie tylko lubiany sposób na przygotowanie pysznych posiłków, ale także doskonała okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi. Zazwyczaj na grillu ląduje kiełbaska – jest to klasyk. Często grillujemy też inne mięsa czy warzywa, ale czy ktoś z was próbował kiedyś położyć na grilla owoce? Okazuje się, że jest to doskonałą metodą na stworzenie pysznej przekąski.

Jak przygotować grillowanego ananasa w miodzie?

Ten egzotyczny owoc najczęściej jemy po prostu „solo”, pokrojony na plastry lub kawałki. Jest dobrym dodatkiem do sałatek, ale śmiało możecie go też ugrillować. Taka potrawa z pewnością sprawi, że goście będą przecierać oczy ze zdumienia. Grillowany ananas w miodzie to pyszna i aromatyczna przekąska, która jest doskonałym dodatkiem do innych dań, na przykład mięsa, ryb, sera czy sałatki. Świetnie sprawdzi się też wtedy, gdy wszystkim podczas grilla znudzą się już tradycyjne potrawy – to prosty, ale niezwykle efektowny sposób na urozmaicenie menu. Grillując plastry ananasa, pamiętajcie, by usunąć z niego wcześniej rdzeń.

Przepis: Grillowany ananas w miodzie Ta przekąska była moim odkryciem, jest obłędnie pyszna. Wy również musicie jej spróbować Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 godz. Liczba porcji 4 Składniki 1/2 świeżego ananasa

2 łyżki miodu

2 łyżki soku z cytryny

1/4 łyżeczki mielonego imbiru Sposób przygotowania Obieranie ananasaNajpierw obierzcie ananasa i wytnijcie jego twardą część ze środka. Marynowanie ananasaWymieszajcie imbir, sok z cytryny oraz miód. Później zamarynujcie w takiej mieszance ananasa i odstawcie na pół godziny. Grillowanie ananasaAnanasa pieczcie na rozgrzanym grillu z obu stron. Uważnie obserwujcie, czy owoc się nie przypala. Całość możecie podać posypaną płatkami migdałów.

Takiego ugrillowanego ananasa możecie też nadziać na patyczki i przyrządzić pyszne szaszłyki. Poza tym grillowane ananasy świetnie komponują się z lodami, tworząc kontrast między ciepłem owocu a chłodem lodów. Można także podać je jako samodzielny deser, posypane odrobiną cynamonu lub skropione właśnie miodem.

Jakie jeszcze owoce można grillować?

Choć owoce zdecydowanie nie kojarzą nam się z grillem, to okazuje się, że ta forma ich przygotowania daje naprawdę świetny efekt. Zamiast lodów czy ciastek możecie podać właśnie taki deser. Wysoka temperatura przyrządzenia owoców sprawi, że odkryjecie ich nowe walory smakowe. Pojawia się pytanie: jakie owoce nadają się na grilla? Możecie upiec między innymi banana, ale też figi czy morele, a także brzoskwinie oraz nektarynki. Nie zapominajmy też o naszych polskich przysmakach – obłędnie będą smakować ugrillowane jabłka, gruszki czy śliwki. Spróbujcie zrobić też grillowane arbuzy, to danie idealnie sprawdzi się na upalne dni.

W trakcie grillowania owoców obowiązują podobne zasady, jak przy grillowaniu warzyw. Powinny być one dojrzałe (lub już prawie dojrzałe). Pamiętajcie jednak, że muszą być też jeszcze nieco twarde, ponieważ zmiękną na grillu. Podczas pieczenia musicie często zerkać i sprawdzać, czy nie przypiekają się zbyt szybko. Od czasu do czasu odwracajcie je na drugą stronę. Nie mogą zbyt długo leżeć w tym samym miejscu na grillu, ponieważ cukier, który jest w nich zawarty, szybko się przypala. Takie ugrillowane na złoto-brązowy kolor owoce zrobią się jeszcze słodsze, bardziej soczyste, a przez to też smaczniejsze.

