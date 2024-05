Nie lubisz kaszy gryczanej? Spróbuj tego wyśmienitego budyniu, który podbił serca mojej rodziny

Moja rodzina nie przepada za kaszą gryczaną. Znalazłam jednak sprytny sposób, by przemycić ją do naszego jadłospisu – tak, by nikt się nie zorientował. Zrobiłam z niej deser. Bliscy zajadają aż miło i zawsze proszą o dokładkę.

Kasza gryczana zwykle gości na polskich stołach jako dodatek do mięsa lub warzyw. Można ją jednak wykorzystać również na inne sposoby. Ostatnio wpadłam na pomysł, by zrobić z niej pyszny, pożywny i zdrowy deser. Okazało się, że budyń z kaszy gryczanej świetnie smakuje i lubią go w mojej rodzinie wszyscy. Jak zrobić budyń gryczany? Przepis na budyń gryczany jest banalnie prosty. Nie wymaga dużej ilości składników. Tak naprawdę potrzebujecie jedynie czterech produktów – mleka, banana, kakao i oczywiście kaszy gryczanej. Zobaczcie, jak zrobić ten pyszny deser krok po kroku. Przepis: Budyń gryczany To zdrowsza wersja klasycznego deseru. Musicie jej spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 50 g surowej kaszy gryczanej niepalonej

200 ml mleka

1 dojrzały banan

2-3 łyżeczki kakao

2-3 łyżeczki nasion chia

borówki, listki mięty i migdały do dekoracji Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówObierzcie banana i pokrójcie go na mniejsze kawałki. Ugotujcie kaszę według instrukcji na opakowaniu. Robienie budyniuPołączcie kaszę z mlekiem i nasionami chia (możecie też pominąć ten składnik albo dodać go do gotowego już budyniu i całość wymieszać). Pogotujcie wszystko przez około 10 minut. Zblendujcie powstałą masę z bananem i kakao. Podawanie budyniuPrzełóżcie budyń do słoiczków lub innych naczyń. Udekorujcie deser owocami, listkami mięty i kawałkami migdałów (opcjonalnie). Możecie go serwować na ciepło lub lekko schłodzić przed podaniem w lodówce. Rada: możecie zastąpić mleko napojem roślinnym, a kaszę gryczaną niepaloną zamienić na palony wariant. Pamiętajcie jednak, że ma ona ostrzejszy smak, który nie każdemu przypada do gustu. Wskazówka: jeśli chcecie, udekorujcie budyń kawałkami migdałów, a także świeżymi lub sezonowymi owocami (na przykład truskawkami, borówkami amerykańskimi, kiwi, bananami itp.). Możecie też dodać do niego szczyptę cynamonu lub pastę z orzechów laskowych. Nie jest to jednak zabieg konieczny. Dlaczego warto jeść budyń z kaszy gryczanej? Kasza gryczana dostarcza organizmowi wielu cennych mikroelementów. Zawiera między innymi fosfor, magnez, wapń, jod, miedź, potas, żelazo i cynk. Pomaga w regulowaniu ciśnienia tętniczego krwi. Obniża stężenie „złego cholesterolu”, a tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo wspiera pracę mózgu. Poprawia pamięć, koncentrację oraz ogólną sprawność umysłu. Kasza gryczana jest również bogata w błonnik. To włókno pokarmowe, które wpływa pozytywnie na układ trawienny. Absorbuje wodę, dzięki czemu zwiększa swoją objętość w żołądku i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie usprawnia perystaltykę jelit i przyspiesza przemianę materii. Co więcej, zapobiega powstawaniu dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, biegunki, zaparcia, bóle brzucha itp. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – kasza gryczana to źródło polifenoli. Związki te wymiatają wolne rodniki z organizmu, a w konsekwencji zmniejszają stres oksydacyjny. Chronią komórki przed uszkodzeniami. Niwelują stany zapalne tkanek i spowalniają procesy starzenia. Wzmacniają odporność i zwalczają drobnoustroje odpowiedzialne za wywoływanie infekcji. Redukują ryzyko rozwoju różnych problemów zdrowotnych, na przykład cukrzycy typu drugiego, schorzeń neurodegeneracyjnych i chorób nowotworowych. Czytaj też:

Kasza gryczana jest zalecana w diecie cukrzyków, ale nie tylko. Lepsza palona czy biała?Czytaj też:

Pasztet ze śliwką i kaszą gryczaną