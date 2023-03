Kasza gryczana jest zalecana w diecie cukrzyków, ale nie tylko. Lepsza palona czy biała?

Indeks glikemiczny (IG) jest niezwykle istotnym terminem m.in. dla osób, u których wykryto choroby związane z nieprawidłowym poziomem cukru we krwi. Produkty o wysokim indeksie glikemicznym (IG powyżej 70), powodują wzrost poziomu glukozy we krwi, co nie jest korzystne dla naszego organizmu. Może powodować zaburzenia glikemii. Jest to szczególnie niewskazane przy cukrzycy i insulinooporności. Produkty o niskim indeksie glikemicznym, takie jak kasza gryczana (IG54) powinny też stanowić podstawę diety dla osób z niedoczynnością tarczycy, chorobą Hashimoto oraz zbyt wysokim poziomem cholesterolu.

Kasza gryczana zawiera cenne flawonoidy oraz błonnik

Flawonoidy, które zawiera kasza gryczana, to związki roślinne, chroniące organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Badania dowodzą, że zapobiegają cukrzycy, zmianom miażdżycowym oraz nowotworom. Kasza gryczana jest też bogata w błonnik (w 100 g kaszy jest go ok. 6 gramów), co przyspiesza trawienie oraz obniża poziom cholesterolu we krwi.

Kasza gryczana jako źródło białka

Kasza gryczana jest bogata w dobrej jakości białko zbliżone składem do białka roślin strączkowych. Jego zawartość kształtuje się na poziomie ok. 10–15 proc. Zawiera również w swoim składzie kilka aminokwasów niezbędnych przy budowie białek, zwłaszcza mięśni, których nasz organizm sam nie wytwarza, takich jak lizyna czy tryptofan. Nie znajdziemy ich w innych kaszach.



Kasza gryczana nie zawiera glutenu

Gryka, z której powstaje kasza gryczana, nie jest zbożem i nie zawiera glutenu, jak np. kasza jęczmienna czy manna. Zalecana jest osobom, które cierpią na problemy jelitowe związane z nietolerancją tego składnika.

Kasza gryczana jest pełna witamin i minerałów

Kasza gryczana zawiera cenne witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na przemianę materii oraz pomagają w walce ze stresem. W jej składzie jest też rutyna, która zwiększa przyswajalność witaminy C oraz uszczelnia naczynia krwionośne. Ze składników mineralnych warto zwrócić uwagę na magnez, który wspiera pracę układu nerwowego oraz potas – odpowiedzialny za układ sercowo-naczyniowy. W kaszy gryczanej obecny jest też cynk, wzmacniający paznokcie i skórę, a także sód, zapewniający prawidłową gospodarkę wodną.

Jaką kaszę wybrać: brązową czy białą?

W sklepach można kupić dwa rodzaje kaszy gryczanej: paloną (prażoną) i niepaloną, tzw. białą. Różnią się one nie tylko wyglądem i smakiem, ale także wartością odżywczą. Kasza palona ma ciemną barwę ziaren. Posiada charakterystyczny zapach i orzechowy smak, który jest ceniony. Jednak z uwagi na proces prażenia może zawierać mniej cennych składników odżywczych, które w wysokiej temperaturze ulegają zniszczeniu niż kasza nieprażona. Palenie kaszy gryczanej znacząco, nawet czterokrotnie zmniejsza ilość zawartych w niej antyoksydantów. Palona kasza gryczana ma też nieco mniejszą zawartość białka (13,2 g do 12 g), tłuszczu (3,4 g do 2,7 g), magnezu (231 mg do 221 mg), potasu (460 mg do 320 mg), witaminy B3 (7 mg do 5,1 mg). Prażona kasza zawiera natomiast więcej węglowodanów (75 g do 71,5 g), błonnika (10,3 g do 10, g), żelaza (2,5 mg do 2,3 mg) i kwasu foliowego (42 ug do 30 ug).

Kasza gryczana w kuchni

Kasza gryczana jest idealnym dodatkiem do wielu dań. Najczęściej spożywa się ją w towarzystwie warzyw i różnego rodzaju mięs. Można też podać ją jako samodzielne dnie, polewając podsmażaną cebulką i popić zsiadłym mlekiem lub kefirem.

