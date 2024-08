Mój omlet z cukinią to prawdziwy rarytas. Przepis na niego jest prosty, a danie smakuje każdemu

Omlet z cukinią dodaje energii, a jednocześnie nie obciąża żołądka. Jest znacznie „lżejszy” niż popularna jajecznica z kiełbasą czy wędzonym boczkiem. Poza tym zawiera mniej kalorii. Mogą po niego swobodnie sięgać nawet osoby na diecie redukcyjnej, które chcą pozbyć się nadprogramowych kilogramów i zadbać o sylwetkę. Co więcej, to danie daje kucharzowi (nawet temu bez wybitnych kulinarnych umiejętności) duże pole do popisu. Można bowiem łatwo modyfikować jego smak. Wystarczy zmienić przyprawy i dodać parę składników, by nadać przysmakowi zupełnie nowe oblicze.

Jak zrobić omlet z cukinią?

Przedstawiony niżej przepis to jedna z najprostszych wersji omletu. Nie ma w nim żadnych wymyślnych produktów. Pierwsze skrzypce grają jajka i cukinia. Możecie jednak śmiało wzbogacić i ulepszyć ten „duet”. Będzie doskonale współgrał między innymi z pomidorami, czosnkiem, bakłażanem, serem, łososiem czy tofu. Wszystko tak naprawdę zależy od waszej inwencji twórczej. Nie ograniczajcie się do jednego zestawu składników i poeksperymentujcie z różnymi smakami, by sprawdzić, jakie połączenia odpowiadają wam najbardziej.

Przepis: Omlet z cukinią Można go serwować zarówno na śniadanie, jak i na obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 cukinia

1 cebula

4 jajka

sól

pieprz

3 łyżki oliwy do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierzcie cebulę i drobno posiekajcie. Umyjcie i pokrój cukinię na mniejsze kawałki. Wrzućcie warzywa na rozgrzaną patelnię (z dwoma łyżkami oliwy). Najpierw cebulę, a gdy się zrumieni dodajcie cukinię i podsmażajcie ją, dopóki nie zmięknie. Robienie omletuGdy cukinia zmięknie, wybijcie jajka do miski. Dodajcie trochę soli i pieprzu, energicznie rozmąćcie je widelcem lub kuchenną rózgą, a następnie powstałą masę przelejcie na patelnię z podsmażonymi warzywami. Gdy omlet zrumieni się od spodu, obróćcie go na drugą stronę, podlejcie łyżką oliwy i smażcie jeszcze przez około 2-3 minuty. Podawanie omletuGotowy omlet złóżcie na pół i podawajcie z ulubionymi dodatkami.

Wskazówka: Do omletu z cukinią doskonale pasuje szczypiorek, koperek natka pietruszki czy kolendra – choć za smakiem tej ostatniej nie każdy przepada.

Rada: Omlet z cukinią możecie podać razem ze świeżym pieczywem, serem feta, pomidorami, rukolą, podsmażonym na maśle szpinakiem czy lekką sałatką. Dobór dodatków zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji.

Pieczony omlet z cukinią

Omlet z cukinią możecie również zapiec. Wystarczy wysmarować naczynie żaroodporne odrobiną masła, wlać do niego masę jajeczną z dodatkami, a całość wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na około 20 minut. Jeśli zależy wam na uzyskaniu chrupiącej skórki, możecie posypać wierzch omletu startym serem (na przykład parmezanem). Należy to zrobić, przed wstawieniem dania do piekarnika.

