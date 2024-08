Z cukinii robię pyszne, kremowe danie. Ten prosty przepis na lekki obiad to moje odkrycie

Risotto pochodzi z północnych regionów Włoch, gdzie dawniej uprawiało się ryż. Obecnie jest już rozpoznawane na całym świecie, a jego wykonanie nie ogranicza się do gotowania ziaren z dodatkiem bulionu i niewielkiej ilości tłuszczu. Wariantów potrawy jest tyle, ilu kucharzy, bo subtelny smak „bazy” można w zasadzie dowolnie modyfikować. Moją ulubioną wersją jest ta z dodatkiem cukinii. Wykonanie jej jest naprawdę szybkie i latem moim zdaniem należy spróbować.

Jak zrobić risotto z cukinią?

Cukinia nadaje risotto ciekawego, lekko słodkiego smaku, a jednocześnie wzbogaca potrawę w błonnik oraz witaminy, przede wszystkim C. Urozmaica też konsystencję i wygląd włoskiego dania, bo zielony kolor od razu rzuca się w oczy i zachęca do skosztowania.

Oprócz letniego warzywa do swojej potrawy wrzucam jeszcze podsmażonego z dodatkiem tymianku kurczaka. To świetne źródło białka, dzięki któremu włoskie danie staje się jeszcze bardziej sycące. Mięsne kąski nie tylko pięknie pachną, ale też urozmaicają teksturę risotto z cukinią. Ja smażę je osobno, by pozostały soczyste.

Cukinię dodaję wcześniej, ale tnę ją na grubsze kawałki, więc nie rozpada się całkowicie. Ją również doprawiam tymiankiem, z którym komponuje się wybornie. Całość wzbogacam o parmezan i odrobinę masła. Jest więcej niż wyśmienicie, a wciąż dość lekko i odżywczo.

Przepis: Risotto z cukinią i kurczakiem Kremowe i lekkie risotto z dodatkiem soczystych kąsków z kurczaka. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 403 w każdej porcji Składniki 300 g ryżu arborio

1 litr bulionu drobiowego

2 średnie cukinie

1 średnia cebula

400 g filetu z kurczaka

50 g parmezanu

50 ml oliwy z oliwek

30 g masła

2 łyżki suszonego tymianku

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówCukinię umyj, pokrój w grubsze półplasterki. Cebule pozbaw łupiny i posiekaj. Parmezan zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Kurczaka oczyść i pokrój w kostkę. Dopraw go solą i pieprzem oraz łyżeczką tymianku. Podsmaż na łyżce rozgrzanej oliwy z oliwek do lekkiego zrumienienia. Przenieś do miski. Bulion podgrzej w garnku. Gotowanie risottoNa patelni rozgrzej pozostałą oliwę z oliwek. Zeszklij cebulę, a następnie dodaj cukinię. Smaż przez 3-4 minuty. Wrzuć suchy ryż. Smaż kolejne 2 minuty. Wlej 1 chochlę ciepłego bulionu. Zamieszaj i gotuj, aż cały płyn zostanie wchłonięty przez ryż. Wtedy dolej kolejną porcję. Powtarzaj czynności, aż zużyjesz cały bulion. Wtedy wrzuć kurczaka i wymieszaj. Po chwili zdejmij patelnią z ognia, wrzuć masło i parmezan. Połącz, dopraw resztą tymianku, solą i pieprzem.

Jak podać risotto z cukinią?

Kremową i przyjemnie układającą się na języku potrawę najlepiej jeść bezpośrednio po przyrządzeniu. Risotto niestety traci z każdym odgrzaniem. Jeśli więc wiesz, że nie zjesz całej porcji, zamroź ją po ostudzeniu i później przerób na pyszne arancini.

Inne warianty włoskiego dania z cukinią

Jeśli masz ochotę na większy kontrast tekstur w potrawie, usmaż cukinię osobno i wrzuć ją do risotto wraz z kurczakiem. Obowiązkowo dopraw ją tymiankiem lub innymi ziołami.

Możesz też przyrządzić bezmięsną wersję ristotto. Zamiast kurczaka na koniec wrzuć porcję sera typu feta. Świetnie pasuje do kremowego ryżu.

