Przepis na te placki dostałam od kucharza z Małopolski. Teraz to moje śniadanie numer 1

Małdrzyki to placki twarogowe. Swoją nazwę najprawdopodobniej zawdzięczają mądrzykowi. Tym mianem określano ser wytwarzany dawniej w Małopolsce ze słodkiego mleka. Jego historia liczy ponad sto lat. Podobnie jak same małdrzyki. Pierwszy przepis na te rarytasy powstał około roku 1786. Oczywiście mowa tu o udokumentowanych recepturach. Na przestrzeni wieków sposób oraz skład robienia placków zmieniał się, ale ich smak zachwyca do dziś. Stały się one obowiązkowym punktem menu wielu krakowskich restauracji (i nie tylko). Każdy lokal podaje je z w nieco innej odsłonie.

Jak zrobić małdrzyki?

Głównym składnikiem placków nie jest już mądrzyk. Obecnie zastępuje go klasyczny wiejski twaróg. Najlepiej sprawdza się ten tłusty lub półtłusty. To on gra w małdrzykach pierwsze skrzypce. Warto więc zadbać o jego jakość. Serek z wiaderka nie będzie najwłaściwszym wyborem. Jest zbyt rzadki.

Przepis: Małdrzyki Te pyszne placki twarogowe cieszą się dużą popularnością w Małopolsce. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 12 Składniki 450 g tłustego twarogu

2 jajka

4 łyżki mąki plus

1, 5 łyżeczki ekstraktu waniliowego Dodatkowo: masło klarowane do smażenia

mąka do obtoczenia placków

cukier puder i owoce (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie masyTwaróg przełóż do miski i rozgnieć. Możesz zrobić to niezbyt dokładnie, jeśli chcesz wyczuwać grudki sera w cieście. Dodaj do niego mąkę, jajka oraz ekstrat waniliowy. Całość dokładnie wymieszaj. Formowanie placuszkówZwilż dłonie wodą i z powstałej masy formuj kulki. Następnie spłaszczaj je lekko dłonią i obtaczaj w mące. SmażenieSmaż placki na rozgrzanej patelni do momentu aż nabiorą złotego koloru.

Wskazówka: Małdrzyki możesz przygotować również w wersji wegańskiej. Wystarczy, że zamienisz klasyczny wiejski twaróg na dobrej jakości tofu i wymieszasz je z sokiem z cytryny, cukrem oraz odrobiną wanilii. Proporcje poszczególnych składników zależą od indywidualnych preferencji. Warto zacząć od niewielkiej ilości składników i w razie potrzeby ją zwiększyć. To najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Z czym podawać małopolskie placki twarogowe?

Małdrzyki świetnie sprawdzają się nie tylko jako deser. To również dobra propozycja śniadaniowa. Można je serwować na mnóstwo różnych sposobów. Doskonale komponują się z wieloma dodatkami. W krakowskiej restauracji Ewy Wachowicz serwuje się je z sosem malinowym i kwaśną śmietaną. To jednak tylko przysłowiowa kropla w morzu dostępnych opcji. Placki będą też wspaniale smakować w połączeniu z miodem, syropem klonowym, dżemem, konfiturą, cukrem pudrem, posiekanymi orzechami lub migdałami. Warto sięgać też po świeże lub mrożone owoce (maliny, jagody, borówki amerykańskie, banany, brzoskwinie, śliwki itp.).

Czytaj też:

Aleksandra Mirosław ma pewien niecodzienny żywieniowy rytuał. Robi to po zawodachCzytaj też:

Te zielone gofry to śniadanie mistrzów. Są znacznie zdrowsze i smaczniejsze niż „klasyki”