Te zielone gofry to śniadanie mistrzów. Są znacznie zdrowsze i smaczniejsze niż „klasyki”

Sekretnym składnikiem tych zielonych gofrów jest najzdrowsza herbata na świecie, czyli matcha. W jej składzie znajdziemy wiele cennych aminokwasów i polifenoli. Związki te chronią organizm przed stresem oksydacyjnym wywoływanym przez wolne rodniki. W efekcie spowalniają procesy starzenia, niwelują stany zapalne tkanek i zmniejszają ryzyko uszkodzenia komórek. Odgrywają też bardzo ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych i schorzeń układu sercowo-naczyniowego, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu.

Jak zrobić zielone gofry?

Przepis na zielone gofry jest banalnie prosty i w zasadzie nie różni się niczym od receptury na klasyczne przysmaki. Jedyna zmiana to dodatek matchy do ciasta. Jej ilość zależy od indywidualnych preferencji. Jeśli nie masz pod ręką któregoś z wymienionych składników, zastąp go innym produktem. Możesz użyć mąki orkiszowej zamiast pszennej i napoju roślinnego zamiast tradycyjnego mleka krowiego.

Przepis: Zielone gofry z matchą Zachwycają nie tylko wyglądem, ale i smakiem. Musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 łyżeczka matchy w proszku

250 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

2 jajka

1/2 szklanki oleju roślinnego

350 ml mleka Sposób przygotowania Robienie ciastaPołącz w dużej misce mąkę, proszek do pieczenia, sól i matchę. W osobnym naczyniu ubij jajka, a następnie dolej mleko i olej. Zmiksuj całość. Dodaj mokre składniki do suchych i mieszaj, aż masa będzie gładka. Pieczenie gofrówGotowe ciasto wylej na rozgrzaną gofrownicę wysmarowaną odrobiną tłuszczu. Piecz gofry około 2-5 minut na złoty kolor.

Wskazówka: Zielone gofry możesz również przygotować w wersji na słodko. Wystarczy, że dodasz do ciasta trochę cukru.

Z czym podawać zielone gofry z matchą?

Zielony gofry w wytrawnej odsłonie możesz podawać z twarożkiem, łososiem i listkami bazylii. Dzięki temu stworzysz zbilansowane śniadanie, w którym znajdą się wszystkie niezbędne składniki, czyli białka, węglowodany i zdrowe tłuszcze. Do słodkiej wersji przysmaku świetnie pasować będzie jogurt naturalny, serek wiejski bądź skyr. Doskonale sprawdzą się również owoce – świeże albo mrożone – na przykład truskawki, maliny, brzoskwinie, banany, borówki amerykańskie itp. Oczywiście to tylko jedna z wielu dostępnych opcji. Jeśli chcesz, by twoje gofry miały jeszcze bardziej herbaciany charakter, zaserwuj je z kremem na bazie matchy.

Jak go zrobić? Rozpuść łyżkę herbaty w niewielkiej ilości ciepłej wody. Połącz w misce śmietankę kremówkę (200 ml) z serkiem mascarpone (250 g) i ubij na gęstą masę. Dodaj do niej matchę, trochę cukru pudru i esencji waniliowej, a całość dokładnie wymieszaj.

