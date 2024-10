To najlepsze naleśniki, jakie jadłam. W smaku przypominają popularny wypiek, a przepis jest prosty

Naleśniki biszkoptowe to wyjątkowo delikatne i puszyste placuszki, które swoją konsystencją przypominają biszkopt. Dzięki temu są idealną bazą do słodkich potraw i wspaniale będą smakować na przykład z dżemem, kremem czekoladowym czy świeżymi owocami i serkiem mascarpone. Jest to też ciekawa wariacja tego klasycznego dania – idealnie sprawdzi się wtedy, gdy tradycyjne naleśniki już wam się znudziły.

Jak zrobić naleśniki biszkoptowe? Prosty przepis

Naleśniki biszkoptowe to połączenie naleśników z biszkoptem. W przeciwieństwie do tego ciasta nie robi się ich jednak w piekarniku, a na patelni. Co więcej – nie opadają i jest gwarancja, że zawsze się udadzą. Smakują jednak równie dobrze, co biszkopt.

Przepis: Naleśniki biszkoptowe Te naleśniki są lekkie jak chmurka i wyśmienicie smakują Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 8 Składniki 250 g maki

3 jajka

1 szklanka mleka

1/3 szklanki wody

3 łyżki cukru pudru

1 łyżka masła

1 łyżeczka cukru waniliowego

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie produktówNajpierw oddzielcie białka od żółtek, a masło rozpuśćcie w kąpieli wodnej. Mieszanie składnikówNastępnie wodę, cukier puder, cukier waniliowy, mleko, żółtka oraz rozpuszczone masło umieśćcie w naczyniu i dokładnie wymieszajcie mikserem. Dodawanie mąkiPrzesiejcie mąkę i dodajcie ją do powstałej masy, cały czas mieszając. Ubijanie białekBiałka z dodatkiem odrobiny soli ubijcie na sztywną pianę. Wyrabianie ciastaDelikatnie połączcie białka z masą (użyjcie do tego łyżki). Smażenie naleśnikówWykładajcie ciasto na rozgrzaną patelnię i smażcie naleśniki z obu stron, aż staną się lekko rumiane.

O czym pamiętać, robiąc naleśniki biszkoptowe?

Żeby wasze naleśniki wyszły naprawdę obłędnie lekkie i delikatne, musicie pamiętać o jednej, kluczowej czynności podczas ich przygotowywania. Chodzi o przesianie mąki, zanim dodacie ją do masy. Dzięki temu ciasto na te biszkoptowe naleśniki będzie odpowiednio napowietrzone. Kolejną ważną czynnością jest dokładne ubicie piany z białek – musicie uważać jednak, żeby ich nie „przebić”, dlatego nie możecie robić tego zbyt długo. W przeciwnym razie pęcherzyki powietrza zaczną pękać, a piana straci swoje właściwości – będzie mniej elastyczna i zacznie opadać.

Jak przygotować oryginalne naleśniki?

Nie musicie ograniczać się do przygotowywania naleśników w ich klasycznej formie. Śmiało możecie eksperymentować również z tą potrawą. Ciekawym pomysłem jest przyrządzenie francuskich crêpes, które nie mają sobie równych. Są one bardzo cienkie, a przy tym fantastycznie chrupiące. Tradycyjne ciasto na naleśniki możecie urozmaicić też o płatki owsiane – wyjdą naprawdę bardzo smaczne, a w dodatku będą jeszcze zdrowsze. Możecie też przygotować superszybkie naleśniki bez mąki – wystarczy wymieszać ze sobą trzy produkty: jajka, serek mascarpone i masło, a następnie usmażyć. Dla prawdziwych łasuchów idealnie sprawdzą się z kolei naleśniki budyniowe – do ciasta dorzuca się po prostu jeden budyń w proszku, najlepiej o smaku waniliowym.

