Superszybkie naleśniki robię bez grama mąki. Wystarczą 3 proste składniki

Słowo „naleśniki” przywodzi na myśl placki przygotowywane na bazie mąki pszennej, jajek, wody, mleka oraz szczypty soli. Jednak te specjały można zrobić na mnóstwo różnych sposobów, nawet z pominięciem składników, które wiele osób uznaje za absolutny „must have”. Dziś chciałabym wam przedstawić przepis na naleśniki bez mąki. Te rarytasy są prawdziwym hitem nie tylko wśród osób z nietolerancją glutenu. Chętnie sięgają po nie również łasuchy, które lubią eksperymentować w kuchni i próbować nowych smaków.

Jak zrobić naleśniki bez mąki?

Wystarczy wymieszać ze sobą trzy produkty – jajka, mascarpone i masło – a potem usmażyć placuszki. Pamiętajcie, że możecie śmiało modyfikować poniższy przepis i zastąpić serek śmietanką kremówką, a zamiast masła użyć innego tłuszczu, na przykład oleju lub oliwy. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić podstawową recepturę o inne składniki. Wszystko zależy od tego, jak zamierzacie podać naleśniki. W wersji wytrawnej dobrze sprawdzą się mieszanki ziół włoskich, a także sól, pieprz czy oregano. Jeśli chcecie zaserwować placki na słodko, dodajcie do ciasta odrobinę cynamonu albo ekstraktu z wanilii.

Przepis: Naleśniki bez mąki Te placuszki nie wymagają wiele pracy ani dużej liczby składników. Świetnie smakują zarówno w wersji wytrawnej, jak i na słodko Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 5 dużych jajek

50 g mascarpone

15 g miękkiego masła Sposób przygotowania Szykowanie ciastaWybijcie jajka do miski i dodajcie masło oraz mascarpone. To też dobry moment, by dorzucić przyprawy (jeśli ich używacie). Zmiksujcie składniki na gładką masę. Ciasto powinno mieć płynną konsystencję. Smażenie naleśnikówRozgrzejcie patelnię. Ciasto zawiera już tłuszcz, więc nie musicie jej niczym smarować. Najlepiej sprawdzi się niewielkie naczynie z nieprzywierającą powłoką. Nakładajcie masę małymi porcjami. Powinna przykryć całą powierzchnię patelni. Po minucie przewróćcie naleśnika na drugą stronę i smażcie, dopóki się nie zarumieni (około 30 sekund). Podawanie naleśnikówNaleśniki możecie podawać z dowolnie wybranym farszem lub ulubionymi dodatkami.

Rada: jeśli nie zależy wam zbytnio na czasie, możecie odstawić ciasto naleśnikowe na około 10 minut, by „odpoczęło”, a wszystkie składniki dobrze się ze sobą „związały”. Dzięki temu placuszki będzie można łatwiej przewrócić na drugą stronę podczas smażenia. Zadanie to uprościć może również wybór niewielkiej patelni.

Wskazówka: jeżeli nie zjecie wszystkich naleśników od razu, możecie je spokojnie przechować w lodówce na później. Trzymajcie placki w szczelnie zamkniętym pojemniku. Zachowają świeżość przez 2-3 dni.

Z czym podawać naleśniki bez mąki?

Naleśniki bez mąki w smaku przypominają omlety. Nie zmienia to jednak faktu, że można serwować je na wiele różnych sposobów – zarówno w wersji wytrawnej, jak i na słodko. Świetnie komponują się między innymi z twarożkiem, szynką, wędzonym łososiem czy warzywami. Doskonale współgrają też z sezonowymi owocami, na przykład borówkami amerykańskimi. Sposób podania oraz rodzaj wybranych dodatków zależą tak naprawdę wyłącznie od waszych indywidualnych upodobań.

Naleśniki bez mąki a dieta keto

Naleśniki bez mąki cieszą się dużą popularnością wśród zwolenników diety keto, zwanej również ketogeniczną. Polega ona na ograniczeniu ilości spożywanych węglowodanów (cukrów) do minimum oraz zwiększeniu podaży tłuszczów. Dzięki tym zmianom organizm zostaje wprowadzony w stan ketozy. Zaczyna wytwarzać ciałka ketonowe. To one stają się głównym źródłem energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów. Eliminacja cukrów z codziennego jadłospisu prowadzi do szybkiego spadku masy ciała. Należy jednak podkreślić, że przejście na dietę keto powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza i dietetyka.

Zmiana sposobu odżywiania na własną rękę może przynieść więcej szkody niż pożytku i zwiększać ryzyko pojawienia się poważnych problemów zdrowotnych związanych z niedoborami witamin oraz innych mikroelementów. Co więcej, drastyczne ograniczenie ilości spożywanych węglowodanów nierzadko niesie za sobą wiele skutków ubocznych w postaci zmęczenia, bólów i zawrotów głowy, a także dolegliwości gastrycznych (na przykład wzdęć czy zaparć). Dlatego tak ważne jest, by stosować dietę keto pod opieką specjalistów.

Czytaj też:

Zdrowe naleśniki z tą niezwykłą mąką to rewolucja. Sprawdź, dlaczego moja rodzina je pokochałaCzytaj też:

Dietetyczka podaje przepis na odchudzone naleśniki. Zawierają obłędny farsz!