Biorę szklankę płatków owsianych i jabłka. Robię z nich ekspresowe i zdrowe ciasto

Szybkie wypieki to prawdziwe błogosławieństwo dla wszystkich łasuchów, którzy nie mają zbyt wiele czasu, a jednocześnie pragną delektować się domowym ciastem. My proponujemy przyrządzenie owsianego placka z jabłkami. Smakuje wspaniale, a do tego dzięki użytym składnikom, takie ciasto jest naprawdę zdrowe.

Jak zrobić ciasto z płatków owsianych i jabłek?

Z przygotowaniem tego ciasta poradzą sobie nawet ci, którzy do tej pory nie próbowali swoich sił w pieczeniu. Jego zrobienie jest też naprawdę bardzo szybkie, więc sprawdzi się w „kryzysowych sytuacjach”, na przykład wtedy, gdy wpadają do was niezapowiedziani goście.

Ciasto owsiane z jabłkami

Składniki:
1 szklanka płatków owsianych błyskawicznych

1 jabłko

3 łyżki jogurtu naturalnego

2 jajka

3 łyżki miodu

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

15 sztuk orzechów włoskich

1 łyżka masła

1 łyżka masła orzechowego

1/2 łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekNajpierw obierzcie jabłka, a następnie pokrójcie je w kostkę. W tym czasie wyjmijcie też wszystkie produkty z lodówki, żeby się nieco ogrzały i nastawcie piekarnik na 180 stopni Celsjusza. Rozdrabnianie składnikówWszystkie składniki, poza orzechami włoskimi, rozdrobnijcie w blenderze. Całość porządnie wymieszajcie. Pieczenie ciastaMałą blaszkę o wymiarach 18 × 24 cm wyłóżcie papierem do pieczenia. Przełóżcie do niej przygotowaną masę, a powierzchnie posypcie orzechami włoskimi. Ciasto wstawcie do nagrzanego piekarnika i pieczcie przez około 20-25 minut.

Zdrowe ciasto owsiane z jabłkami

Płatki owsiane to prawdziwa skarbnica zdrowia. Są bogate w błonnik, który reguluje pracę jelit, obniża poziom cholesterolu i zapewnia długotrwałe uczucie sytości. Jest to doskonały wybór na śniadanie lub kolację, na przykład pod postacią owsianki, ale też jako dodatek do różnego rodzaju wypieków.

Z kolei orzechy dodane do tego ciasta są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, które korzystnie wpływają na serce i układ krążenia. Zawierają też sporo błonnika, białka oraz wiele witamin i minerałów, takich jak witamina E, magnez i selen. Również jabłka, czyli kolejny składnik ciasta, dostarczają wielu witamin, takich jak witamina C czy witaminy z grupy B. Dodatkowo jabłka są pełne antyoksydantów, które chronią komórki przed uszkodzeniami i spowalniają procesy starzenia. Zawierają też błonnik, który usprawnia pracę układu pokarmowego.

Do czego jeszcze można wykorzystać płatki owsiane?

Płatki owsiane można oczywiście wykorzystać do przygotowania owsianki. Wcale jednak nie musi być ona nudna i mdła w smaku. Można ją przygotować na słodko z owocami, orzechami i miodem lub na wytrawnie z warzywami i przyprawami. Koniecznie spróbujcie rozgrzewającej i aromatycznej owsianki z jabłkami i gruszkami. Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej kuchennych eksperymentów – zróbcie na przykład racuchy z płatkami owsianymi.

Z płatków owsianych z powodzeniem można jednak przyrządzić też ciastka, ale też dodać je do naleśników. Poza słodkimi wypiekami można urozmaicić nimi domowy chleb czy bułki. Ciekawym pomysłem jest także zrobienie koletów czy risotta z płatkami owsianymi. Możecie je dodać do placków ziemniaczanych czy placków z cukinii. Płatków owsianych można użyć również jako panierki do kotletów schabowych.

