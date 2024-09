Te placki to coś więcej niż naleśniki. Francuskie crêpes nie mają sobie równych

Przepisów na naleśniki jest mnóstwo. Każdy ma w sobie to „coś”. Jedne receptury przywołują smaki znane z dzieciństwa, drugie sprawdzają się, gdy lodówka świeci pustkami, a jeszcze inne – pozwalają na przygotowanie kulinarnych „dzieł sztuki”. Do trzeciej z przywołanych kategorii można zaliczyć francuskie crêpes. Ten przysmak bije na głowę wszystkie „klasyki”. Nie sposób im się oprzeć. Rozchodzą się jak świeże bułeczki i znikają ze stołu w mgnieniu oka. Nie nadążam ze smażeniem. Na szczęście są proste w przygotowaniu i nie wymagają wiele pracy, więc w razie potrzeby szybko mogę szybko przygotować kolejną porcję.

Jak zrobić francuskie naleśniki krok po kroku?

Wbrew pozorom przygotowanie tych przysmaków nie jest trudne ani pracochłonne, choć wymaga cierpliwości. Ciasto, zanim trafi na patelnię powinno „odpocząć”. To bardzo ważny etap, którego nie należy pomijać. Podczas „leżakowania” z mąki uwalnia się gluten. Dzięki niemu po usmażeniu crêpes są elastyczne i nie rwią się w trakcie zawijania. Na konsystencję masy pozytywnie wpływa jeszcze jeden istotny „szczegół” – dodanie do ciasta rozpuszczonego masła. Pełni ono dwojaką funkcję. Z jednej strony ułatwia rolowanie naleśników, a z drugiej – zapobiega przywieraniu przysmaków do powierzchni patelni. Nie trzeba jej dodatkowo natłuszczać.

Przepis: Crêpes Te francuskie naleśniki to idealna opcja na śniadanie lub deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 8 Składniki 50 g masła

3 jajka

250 ml zimnego mleka

125 ml wody gazowanej

150 g mąki pszennej

szczypta soli

1 łyżeczka cukru waniliowego Sposób przygotowania Szykowanie masy na naleśnikiRozpuść masło na patelni i odstaw je do ostygnięcia. Do miski wybij jajka, wlej mleko i wodę. Całość zmiksuj. Do mokrych składników dodaj przesianą mąkę, sól i cukier waniliowy. Starannie wszystko wymieszaj. Na koniec dodaj do masy roztopione masło i połącz starannie wszystkie składniki. Gotowe ciasto odstaw na 30 minut. Smażenie naleśnikówDobrze rozgrzej patelnię z nieprzywierającą powłoką. Zamieszaj ciasto i wylej pierwszą porcję na patelnię. Rozprowadź je po całej powierzchni. Naleśnika smaż po 1-2 minuty z obu stron.

Wskazówka: Pamiętaj, by dobrze rozgrzać patelnię, zanim zaczniesz smażyć naleśniki. Wybierz naczynie z cienkim dnem. Szybko zyska odpowiednią temperaturę, dzięki czemu zaoszczędzisz sporo czasu podczas przygotowywania crêpes. Tego typu sprzęt sprawdzi się też przy robieniu omletów czy jajecznicy po francusku.

Z czym podawać crêpes?

Crêpes, podobnie jak klasyczne naleśniki można serwować z wieloma różnymi dodatkami. Świetnie komponują się z dżemem, konfiturą, ricottą, mascarpone i twarożkiem. Doskonale smakują też w połączeniu z sezonowymi owocami, na przykład bananami, jabłkami czy pomarańczami. W roli farszu doskonale sprawdzi się również krem czekoladowy, masa kajmakowa lub masło czekoladowe. Przed podaniem możesz posypać je cukrem pudrem albo cynamonem. Jeśli chcesz, wykorzystaj też lukier domowej roboty. Dobór dodatków zależy wyłącznie od twoich osobistych preferencji.

