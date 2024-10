Wieczorem zalewam je wodą, a rano wypijam. Dzięki temu nie wydaję pieniędzy na suplementy diety

Moją tajną bronią przeciwko infekcjom jest pyłek pszczeli. To nic innego jak pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i przetransportowany do ula. Owady mieszają go ze śliną i nektarem, przenoszą na swoich odnóżach i składają w komórkach plastra. Tam zostaje poddany dalszej obróbce. Pszczoły wykorzystują pyłek jako pokarm. W tych małych ziarenkach skrywa się wiele cennych mikroelementów i składników odżywczych. Chodzi między innymi o białko, kwasy tłuszczowe, związki fenolowe, fosfor, potas, wapń, cynk, żelazo czy witaminę C. Zobacz, jak można wykorzystać pyłek pszczeli, by wzmocnić odporność.

Jak zrobić wodę z pyłkiem pszczelim?

Przepis na tę miksturę jest banalnie prosty. Wystarczy zalać pyłek pszczeli wodą, odstawić go na kilka godzin, a gdy się rozpuści wypić płyn. Najlepiej zrobić to rano, jeszcze przed pierwszym posiłkiem lub zaraz po śniadaniu. Wystarczy raz dziennie. Taka „kuracja” powinna trwać minimum trzy miesiące. Należy jednak pamiętać, że pyłek może być czynnikiem alergizującym. Dlatego nie należy podawać go dzieciom poniżej trzeciego roku życia.

Rada: Należy pamiętać, by zalewać pyłek pszczeli letnią, a nie gorącą wodą. W wysokiej temperaturze traci on bowiem wiele cennych właściwości.

130 ml letniej wody

2 łyżeczki pyłku pszczelego
miód do smaku (opcjonalnie)

ciepła wody (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:
Zalej pyłek wodą, przemieszaj i odstaw na noc do lodówki. Rano przemieszaj napój jeszcze raz i wypij. Możesz dodać do niego trochę naturalnego miodu do smaku i ciepłą (ale nie gorącą) wodę, jeśli wydaje ci się zbyt zimny.

Wskazówka: Pyłek pszczeli rozpuszczony w wodzie jest łatwiej przyswajany przez organizm. Można go jednak wykorzystać w formie stałej, na przykład jako posypkę do owsianek czy sałatek. Należy pamiętać, by temperatura posiłku nie przekraczała 40 stopni Celsjusza.

Jak działa woda z pyłkiem pszczelim?

Dzięki zawartości wielu bioaktywnych składników woda z pyłkiem pszczelim wywiera pozytywny wpływ na organizm. Wspomaga jego mechanizmy obronne. Zmniejsza stany zapalne tkanek. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, Poprawia krążenie. Wzmacnia i uelastycznia ściany naczyń krwionośnych. Hamuje agregację płytek krwi. Obniża poziom „złego cholesterolu”. Dzięki temu zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

Pyłek pszczeli wspiera też pracę układu pokarmowego. Sprzyja namnażaniu się pożytecznych bakterii w jelitach. Reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Zawiera białko i błonnik, które przedłużają uczucie sytości po posiłku i zmniejszają ryzyko nagłych napadów głodu czy podjadania. Dlatego też woda z pyłkiem pszczelim może pomóc w kontrolowaniu masy ciała i ułatwić utratę nadprogramowych kilogramów.

