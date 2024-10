Ten niebanalny sernik zachwyci wasze podniebienia. Zamiast twarogu dodaję coś lepszego

Sernik jest jednym z najbardziej lubianych ciast w Polsce, idealnym na wiele okazji. Jego delikatna, kremowa konsystencja i słodki smak przypadają do gustu zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Co więcej, sernik to ciasto, które można przygotować na wiele sposobów, zarówno na zimno, jak i na ciepło, co daje szerokie pole do kulinarnych eksperymentów. Dziś proponuję zrobienie sernika z serka wiejskiego.

Jak zrobić sernik z serka wiejskiego? Prosty przepis

Sernik z serka wiejskiego wyjdzie cudownie delikatny, kremowy, a do tego pełen cennego białka. Nie zawiera też cukru, jednak idealnie zaspokoi naszą chęć na „coś słodkiego”. Co więcej, idealnie sprawdzi się jako deser dla osób na diecie. Przepis jest naprawdę prosty – nie musicie mieć więc solidnego doświadczenia w pieczeniu. Do tego ciasta możecie dodać też drobne owoce, takie jak na przykład borówki czy maliny.

Wskazówka: Jeśli chcecie, żeby wasz wypiek wyszedł jeszcze bardziej puszysty, to w trakcie przygotowywania masy oddzielcie białka od żółtek, a następnie białka ze szczyptą soli ubijcie na sztywną pianę. Żółtka dodajcie ze wszystkimi składnikami, masę z białek dołóżcie na sam koniec, a całość wymieszajcie delikatnie szpatułką.

Składniki: 20 g jogurtu greckiego

60 g miodu

40 ml syropu daktylowego

500 g serka wiejskiego

20 g mąki pszennej

2 jajka

10 ml esencji waniliowej Sposób przygotowania Blendowanie serka wiejskiegoPrzełóżcie serek wiejski do blendera i zmiksujcie go na gładką masę. Przygotowywanie masySerową masę przełóżcie do miski, dodajcie do niej płynny miód, jogurt grecki, syrop daktylowy, a także mąkę pszenną, jajka i esencję waniliową. Całość porządnie wymieszajcie. Pieczenie sernikaWyłóżcie tortownicę papierem do pieczenia, a następnie przełóżcie masę do formy. Ciasto pieczcie przez 60 minut w 180 stopniach Celsjusza.

Porada: Po upieczeniu sernika minimalnie uchylcie drzwiczki piekarnika i poczekajcie aż wypiek ostygnie – dopiero wtedy go wyjmijcie.

Z czym podawać sernik z serka wiejskiego?

Sernik z serka wiejskiego można podawać na wiele sposobów. Będzie wspaniale smakować z dodatkiem świeżych owoców, takich jak maliny, truskawki, borówki czy jagody – to klasyczne i pyszne połączenie. Możecie je ułożyć obok sernika lub dodać do niego bezpośrednio. Ze słodyczą ciasta doskonale będzie komponować się też konfitura, na przykład porzeczkowa lub jagodowa. Polewa czekoladowa, karmelowa lub owocowa to też doskonały sposób na urozmaicenie smaku sernika. Gałka lodów waniliowych, śmietankowych to również świetne uzupełnienie tego deseru. Wypiek możecie udekorować też bitą śmietaną i posypać migdałami. Koniecznie spróbujcie zrobić również sernik bez pieczenia – będzie gotowy w 10 minut.

